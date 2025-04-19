Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Премьер-лига
Шахтер Донецк
19.04.2025 18:00 – FT 2 : 4
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 20:08 |
3223
80

Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса

Команде Пушича теперь уже почти ничего не поможет в чемпионской гонке

19 апреля 2025, 20:08 |
3223
80
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Шахтер» – «Колос» - 2:4

Голы: Марлон, 44, Кевин, 90+5 – Ррапай, 26, Цуриков, 38, Велетень, 84, Боливар, 90+7

Предупреждения: Винисиус, 86 – Велетень, 85, Боливар, 86, Пахолюк, 90+10

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Алиссон, 86) – Судаков (Крыськив, 86), Марлон, А. Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо да Силва (Элиас, 86).

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, В. Бондаренко (Теллес, 46), Бурда, Сухарь – Ррапай (Ориховский, 89), Красничи, Гагнидзе (Демченко, 89) – Велетень, Сидоров (Боливар, 71), Третьяков (Алефиренко, 72)

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 18 (6) – 9 (7)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 5 – 2.

ШАХТЕР - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

По теме:
Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером
ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти
ВИДЕО. Фантастика! Велетень забил в ворота Шахтера
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(74)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 19 апреля 2025, 15:30 76
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Конкуренты команды Пушича уже выиграли свои матчи, коллектива Костышина – никогда не дремлют

Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Бокс | 19 апреля 2025, 00:41 1
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»

«Железный Майк» отметил Джорджа Формана

Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Футбол | 19.04.2025, 00:22
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Барселона – Сельта – 4:3. Гол на 90+8, феерический кабмек. Видеообзор матча
Футбол | 19.04.2025, 19:44
Барселона – Сельта – 4:3. Гол на 90+8, феерический кабмек. Видеообзор матча
Барселона – Сельта – 4:3. Гол на 90+8, феерический кабмек. Видеообзор матча
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
Бокс | 19.04.2025, 09:04
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
Комментарии 81
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tom
Це страшенна ганьба! Пушич, навіщо ваший менеджмент і СРНА купляли гравців взимку на 30-40 мільйонів. Це щоб грати і займати 3 місце? Ганьба! Не має ні характеру, нічого! 4 голи пропустити від команди, яка бореться за виживання! Немає коментарів! #pusicout!
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
сьогодні свято! так жостко Шлюхту позорну давненько не опускали 
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
2112
Да!!!!! А де Шахтар? Вітання Колосу!
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
vbrjkf
Як сказав коментатор матчу - це передчасна смерть надії Шахтаря на чемпіонство. Сьогодні український Велетень "побив" бразильських карликів. В середу ще й Полісся їх дрюкне...  
Ответить
+9
Maks23
Ну тут надо Срна поблагодарить за тренера!
Ответить
+9
Pavel_i_C0
Вітаю всіх днонєтскіх нейтралів з третім місцем))
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
Серж
Oх шельмецы, ох красавцы  2-4 от Колоса  Защита огонь. Решили минус 10 оставить  Бронза все ближе. Отдельный привет всем шлюхтарям. Вкусный футбол, кушайте, столько навалили 
Ответить
+9
Remark
А мені подобається такий найкращий шахтар в історії )
Ответить
+9
MaximusOne
Палкін і Срна самі кращі менеджери 👏
Ответить
+8
Перець
Костишин прийшов порядок навів і ось вам результат 
Ответить
+8
Умник
Закономерно.
По делу.
Ответить
+7
DK2025
И это дерево хотело снова в ЛЧ играть?!! В самый раз им теперь в Лигу конференций. Но для этого еще нужна победа Полесья над ними в Кубке. Так и будет. А Ротаня можно уже поздравлять с серебром.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Добре що тільки перша частина сну мого збулася.
Ну і мої вітання "вболівальникам Шахтаря" які не так давно розказували, що програти команді з села це найбільший треш.
А як ще 50 млн інвестувати в програш, то взагалі ж не зазорно.
Правда?
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Liverpool777
Ха-ха  колхозники размотали кротов
Ответить
+7
Болела
Доречі, такою поразкою Шахтаря не знецінюйте роботу Колоса. Костишин круто попрацював і Колос відіграв по книжці , коли порядок бʼє клас.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Airwolf77
Я не верю своим глазам!  Колос, вы красавцы! 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Germes
Браво Колос Ковалівка 👏🔥
Ответить
+7
VARioR
Колос молодці -- заслужили перемогу! Навіть судді не допомогли шахтарям. А щодо інтриги, то вже і срібло під питанням.
Ответить
+6
WildeKater
Тягнули тягнули шахтар, але не витягнули  
Ответить
+6
BUKO_CV
та просто Ренат поставив лям на колос і виграв
Ответить
+6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
18.04.2025, 06:05 1
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 11
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24 1
Футбол
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
18.04.2025, 00:51 5
Футбол
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем