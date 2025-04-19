Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Команде Пушича теперь уже почти ничего не поможет в чемпионской гонке
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Шахтер» – «Колос» - 2:4
Голы: Марлон, 44, Кевин, 90+5 – Ррапай, 26, Цуриков, 38, Велетень, 84, Боливар, 90+7
Предупреждения: Винисиус, 86 – Велетень, 85, Боливар, 86, Пахолюк, 90+10
«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Алиссон, 86) – Судаков (Крыськив, 86), Марлон, А. Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо да Силва (Элиас, 86).
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, В. Бондаренко (Теллес, 46), Бурда, Сухарь – Ррапай (Ориховский, 89), Красничи, Гагнидзе (Демченко, 89) – Велетень, Сидоров (Боливар, 71), Третьяков (Алефиренко, 72)
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ): 18 (6) – 9 (7)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 5 – 2.
ШАХТЕР - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
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По делу.
Ну і мої вітання "вболівальникам Шахтаря" які не так давно розказували, що програти команді з села це найбільший треш.
А як ще 50 млн інвестувати в програш, то взагалі ж не зазорно.
Правда?