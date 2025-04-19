Шахтер Донецк

В субботу, 19 апреля, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери Владимира Новохатнего из Киева прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер



Победы прямых конкурентов в чемпионской гонке, киевского «Динамо» и «Александрии», накануне вынуждают донецкий «Шахтер» действовать решительно. Уже в следующие выходные нас ожидает грандиозное событие – решающее Классическое противостояние сезона во Львове, но команда Марино Пушича рискует подойти к нему с таким остыванием от киевского «Динамо», что и победа в принципиальной дуэли может ничем не помочь.

Впрочем, семь очков и без того выглядят пропастью. Конкуренция против «полиграфов» в этом плане для «горняков» выглядит куда более доступным вариантом на ближайшие недели. Но и команда Руслана Ротаня свою игру в Полтаве выиграла (3:1), поэтому оторвалась от «Шахтера» на все те же четыре очка, которые были до того момента, как «оранжево-черные» таки доиграли свой тайм против «Кривбасса» посереди недели (2:1). Сказать при этом, что от 40 с небольшим минут футбола с перерывами по три дня кто-то из футболистов дончан успел утомиться было бы попросту неуместным.

В итоге, все живут в ожидании следующей недели, а серия из четырех подряд побед действительно греет душу команде Пушича. В первом круге она прошла по очень тонкому льду в Ковалевке, впрочем, как мы уже могли заметить, у «Шахтера» весь сезон состоит из таких игр «на тоненького». Кроме дуэлей против ЛНЗ – чуть ли не единственный соперник, которого «горняки» закрывали спокойно. К слову, с недавних пор – сосед следующего оппонента «Шахтера».

Колос



Ковалевский «Колос» в этом сезоне переживает эффект дежавю. Серия неудачных выступлений – приход нового, а в случае с Русланом Костышиным – нового/старого, главного тренера – улучшение показателей. В тот раз это позволило избежать борьбы за выживание. В этот – посмотрим, но схожие тенденции прослеживаются.

Как минимум, «колоски» начали стабильно набирать очки. И, что самое главное, их победы не сопровождаются теперь минимальными счетами. Особенно в плане результативности порадовала игра против «Зари» на выезде (3:0), да и «Левый Берег» в прошлом туре свои два гола получил (2:0). Казалось бы, эти две победы – капля в море на турнирной дистанции. Но с учетом того, что 2025 год для «Колоса» начинался с четырех поражений кряду, еще и против прямых конкурентов, – это уже достижение.

Но в этой истории есть два существенных недостатка. «Заря» была фактически единственным более-менее высокого уровня на этом коротком отрезке второй каденции Костышина в клубе. А вторую проблему для «черно-белых» диктуют условия контрактов его игроков – основные защитники Эдуард Козик и Валерий Бондаренко арендованы именно у «Шахтера», поэтому в предстоящей встрече играть не будут. Зато у нас будет возможность сравнить двух вратарей-воспитанников ковалевской школы – Ивана Пахолюка и Кирила Фесюна, который пользуется моментом травмы Дмитрия Ризныка. В целом, без зрелища под вечер субботы точно не останемся.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Колоса» ранее пересекались 12 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается полное преимущество по количеству побед со стороны дончан – 11 матчей и еще одна игра завершилась вничью. Разница голов – 31:8, в пользу «Шахтера». В первом круге текущей кампании «горянки» на чужом поле с автоголом Илира Красничи добыли победу (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летний Владимир Новохатний из Киева, который на своем счету имеет уже 54 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виталий Скобля и Владимиры Высоцкий, а резервным арбитром отработает Артем Михайлюк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Климом Забродой и Виталием Романовым. У Новохатнего есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 4 победы, 1 поражение, тогда как с «Колосом» он пересекался 5 раз – 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Фесюн – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Назарина – Кевин, Эгиналду, Алиссон.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Красничи, Бурда, Поправка – Ррапай, Ориховский, Гагнидзе – Велетень, Сидоров, Третьяков.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Колос Ковалевка Победа Шахтера 1.22 Сделать ставку

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