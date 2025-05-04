Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ
Клуб планирует играть домашние матчи на родном стадионе
«Эпицентр» официально квалифицировался в следующий сезон Украинской Премьер-лиги. Главный тренер команды Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где планируют играть матча УПЛ.
– Много разговоров ходило вокруг стадиона в Каменце-Подольском. Смогут ли привести его к требованиям УПЛ?
– В этих технических нюансах я не разбираюсь, но то, что Эпицентр очень хочет играть дома, это факт. Будем верить и надеяться, что все будет хорошо, – лаконично заявил Сергей.
Поговаривают, что стадион в Каменце-Подольском не соответствует нормам Украинской Премьер-лиги. Руководство клуба постарается сделать все возможное, чтобы команда играла домашние матчи именно на родной арене.
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