Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ

«Эпицентр» официально квалифицировался в следующий сезон Украинской Премьер-лиги. Главный тренер команды Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где планируют играть матча УПЛ.

– Много разговоров ходило вокруг стадиона в Каменце-Подольском. Смогут ли привести его к требованиям УПЛ?

– В этих технических нюансах я не разбираюсь, но то, что Эпицентр очень хочет играть дома, это факт. Будем верить и надеяться, что все будет хорошо, – лаконично заявил Сергей.

Поговаривают, что стадион в Каменце-Подольском не соответствует нормам Украинской Премьер-лиги. Руководство клуба постарается сделать все возможное, чтобы команда играла домашние матчи именно на родной арене.