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  4. Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ
Украина. Первая лига
04 мая 2025, 08:37 |
969
0

Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ

Клуб планирует играть домашние матчи на родном стадионе

04 мая 2025, 08:37 |
969
0
Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

«Эпицентр» официально квалифицировался в следующий сезон Украинской Премьер-лиги. Главный тренер команды Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где планируют играть матча УПЛ.

– Много разговоров ходило вокруг стадиона в Каменце-Подольском. Смогут ли привести его к требованиям УПЛ?

– В этих технических нюансах я не разбираюсь, но то, что Эпицентр очень хочет играть дома, это факт. Будем верить и надеяться, что все будет хорошо, – лаконично заявил Сергей.

Поговаривают, что стадион в Каменце-Подольском не соответствует нормам Украинской Премьер-лиги. Руководство клуба постарается сделать все возможное, чтобы команда играла домашние матчи именно на родной арене.

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чемпионат Украины по футболу Сергей Нагорняк Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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