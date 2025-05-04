«Аппетит приходит во время еды». Нагорняк – о выходе Эпицентра в УПЛ
Главный тренер чемпиона Первой лиги Сергей Нагорняк рассказал об успехе команды в текущем сезоне
В пятницу «Эпицентр» выиграл в гостевом матче у ЮКСА и за три тура до финиша сезона забронировал путевку в Премьер-лигу.
Об этом историческом успехе корреспондент Sport.ua поговорил с главным тренером каменец-подольской команды Сергеем Нагорняком.
– Сергей Николаевич, прежде всего, поздравляем вас великолепным результатом и выходом в УПЛ.
– Большое спасибо.
– Перед началом сезона, кого вы считали главным конкурентом «Эпицентра»?
– Прежде всего, «Металлист 1925». Они вылетели из УПЛ, поэтому хотели сразу вернуться в высшую лигу. Эта команда с амбициями. Естественно, и «Буковину», в которую пришел новый инвестор.
– А кто по ходу сезона вас удивил?
– В принципе, все прогнозируемо, в чемпионскую группу пробились все, кто этого хотел и стремился к этому. Возможно, большего я ожидал от «Виктории». «Металлист» неплохо себя проявил и считаю, по праву находится в группе сильнейших.
– Руководство клуба ставило задачу выхода в Премьер-лигу?
– Категорично, нет. Говорили: «Попробуйте». Попытка оказалась удачной (улыбается).
– А вы что думали по этому поводу?
– Я далеко не заглядывал, а старался идти от матча к матчу. Первым делом мы планировали попасть в чемпионскую группу. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды.
– Чтобы так стабильно выступать, необходимо устойчивое финансовое положение. С этим в «Эпицентре» все нормально?
– Все то, что декларировали руководители, все выполнялось. В этом вопросе у нас все четко. Я здесь работаю почти четыре года, поэтому могу сказать, всем бы таких руководителей.
– Впереди еще три тура. Какие задания будете ставить для себя и команды?
– Выиграть в каждом из оставшихся поединков. Несмотря на то, что мы выполнили задачу, у нас впереди три финала. Борьба за выход в УПЛ продолжается, поэтому мы не хотим где-то сбавлять обороты, все должно решаться в честном соперничестве.
– Мотивации подопечным хватит?
– Я ее им дам.
– Насколько нынешний состав «Эпицентра» отвечает требованиям Премьер-лиги?
– Пока об этом говорить сложно. Закончим сезон, а потом будем определяться.
– Но усиление то необходимо?
– Безусловно. Но каким оно будет, решим в межсезонье.
– По финансовым условиям «Эпицентр» сможет приглашать в свою команду игроков, имеющих опыт выступления в УПЛ?
– И об этом сейчас рано говорить, поскольку бюджет может и увеличиться.
– Много разговоров ходило вокруг стадиона в Каменец-Подольском. Сумеют ли привести его к требованиям УПЛ?
– В этих технических нюансах я не разбираюсь, но то, что Эпицентр очень хочет играть дома, это факт. Будем верить и надеяться, что все будет хорошо.
Сергей БОЙЧЕНКО
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