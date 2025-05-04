«Аппетит приходит во время еды». Нагорняк – о выходе Эпицентра в УПЛ

В пятницу «Эпицентр» выиграл в гостевом матче у ЮКСА и за три тура до финиша сезона забронировал путевку в Премьер-лигу.

Об этом историческом успехе корреспондент Sport.ua поговорил с главным тренером каменец-подольской команды Сергеем Нагорняком.

– Сергей Николаевич, прежде всего, поздравляем вас великолепным результатом и выходом в УПЛ.

– Большое спасибо.

– Перед началом сезона, кого вы считали главным конкурентом «Эпицентра»?

– Прежде всего, «Металлист 1925». Они вылетели из УПЛ, поэтому хотели сразу вернуться в высшую лигу. Эта команда с амбициями. Естественно, и «Буковину», в которую пришел новый инвестор.

– А кто по ходу сезона вас удивил?

– В принципе, все прогнозируемо, в чемпионскую группу пробились все, кто этого хотел и стремился к этому. Возможно, большего я ожидал от «Виктории». «Металлист» неплохо себя проявил и считаю, по праву находится в группе сильнейших.

– Руководство клуба ставило задачу выхода в Премьер-лигу?

– Категорично, нет. Говорили: «Попробуйте». Попытка оказалась удачной (улыбается).

– А вы что думали по этому поводу?

– Я далеко не заглядывал, а старался идти от матча к матчу. Первым делом мы планировали попасть в чемпионскую группу. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды.

– Чтобы так стабильно выступать, необходимо устойчивое финансовое положение. С этим в «Эпицентре» все нормально?

– Все то, что декларировали руководители, все выполнялось. В этом вопросе у нас все четко. Я здесь работаю почти четыре года, поэтому могу сказать, всем бы таких руководителей.

– Впереди еще три тура. Какие задания будете ставить для себя и команды?

– Выиграть в каждом из оставшихся поединков. Несмотря на то, что мы выполнили задачу, у нас впереди три финала. Борьба за выход в УПЛ продолжается, поэтому мы не хотим где-то сбавлять обороты, все должно решаться в честном соперничестве.

– Мотивации подопечным хватит?

– Я ее им дам.

– Насколько нынешний состав «Эпицентра» отвечает требованиям Премьер-лиги?

– Пока об этом говорить сложно. Закончим сезон, а потом будем определяться.

– Но усиление то необходимо?

– Безусловно. Но каким оно будет, решим в межсезонье.

– По финансовым условиям «Эпицентр» сможет приглашать в свою команду игроков, имеющих опыт выступления в УПЛ?

– И об этом сейчас рано говорить, поскольку бюджет может и увеличиться.

– Много разговоров ходило вокруг стадиона в Каменец-Подольском. Сумеют ли привести его к требованиям УПЛ?

– В этих технических нюансах я не разбираюсь, но то, что Эпицентр очень хочет играть дома, это факт. Будем верить и надеяться, что все будет хорошо.

Сергей БОЙЧЕНКО