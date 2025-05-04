Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии

Мюнхенская «Бавария» стала чемпионом Германии сезона 2024/25.

Гранд немецкого футбола, набравший 76 очков, стал недосягаем для остальных команд после ничьей «Байера» и «Фрайбурга» со счетом 2:2.

Клуб из Леверкузена, идущий на 2-м месте, отстает на 8 очков от мюнхенского клуба. За оставшиеся 2 тура даже сравнять по очкам является математически невозможным.

Впрочем, «Бавария» еще вчера могла гарантировать себе титул, но в сумасшедшем матче с «РБ Лейпциг» пропустила на 90+5-й минуте.

Примечательно, что для Гарри Кейна этот трофей стал первым в карьере.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Баварии» может перебраться в МЛС.