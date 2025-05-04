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Германия
04 мая 2025, 20:33 | Обновлено 04 мая 2025, 21:25
2281
2

Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии

Мюнхенскому гранду на руку сыграла ничья «Байера»

04 мая 2025, 20:33 | Обновлено 04 мая 2025, 21:25
2281
2
Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Мюнхенская «Бавария» стала чемпионом Германии сезона 2024/25.

Гранд немецкого футбола, набравший 76 очков, стал недосягаем для остальных команд после ничьей «Байера» и «Фрайбурга» со счетом 2:2.

Клуб из Леверкузена, идущий на 2-м месте, отстает на 8 очков от мюнхенского клуба. За оставшиеся 2 тура даже сравнять по очкам является математически невозможным.

Впрочем, «Бавария» еще вчера могла гарантировать себе титул, но в сумасшедшем матче с «РБ Лейпциг» пропустила на 90+5-й минуте.

Примечательно, что для Гарри Кейна этот трофей стал первым в карьере.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Баварии» может перебраться в МЛС.

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Бавария Байер Фрайбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига Гарри Кейн РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Бавария
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Remark
Ну нарешті! 🙌 
Не фанат Кейна, але щиро вітаю! 
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+3
Harun Bakircioğlu
И разверзлись хляби небесные! У Кейна первый трофей!
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+3
COBA
От саме КЕЙН і заслужив. Не щастить йому на трофеї(((
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0
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