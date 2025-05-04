Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии
Мюнхенскому гранду на руку сыграла ничья «Байера»
Мюнхенская «Бавария» стала чемпионом Германии сезона 2024/25.
Гранд немецкого футбола, набравший 76 очков, стал недосягаем для остальных команд после ничьей «Байера» и «Фрайбурга» со счетом 2:2.
Клуб из Леверкузена, идущий на 2-м месте, отстает на 8 очков от мюнхенского клуба. За оставшиеся 2 тура даже сравнять по очкам является математически невозможным.
Впрочем, «Бавария» еще вчера могла гарантировать себе титул, но в сумасшедшем матче с «РБ Лейпциг» пропустила на 90+5-й минуте.
Примечательно, что для Гарри Кейна этот трофей стал первым в карьере.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Баварии» может перебраться в МЛС.
🏆 𝐃𝐄𝐔𝐓𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆— FC Bayern München (@FCBayern) May 4, 2025
Für unseren Verein, für unsere Fans, für unsere Stadt. ❤️🤍#MiaSanMeister pic.twitter.com/2k3ZKN0OPC
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