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  4. Легенда Баварии может перебраться в МЛС. Известно, чем пытаются заманить
Major League Soccer
02 мая 2025, 22:16 |
512
1

Легенда Баварии может перебраться в МЛС. Известно, чем пытаются заманить

Томас Мюллер может стать игроком «Лос-Анджелес»

02 мая 2025, 22:16 |
512
1
Легенда Баварии может перебраться в МЛС. Известно, чем пытаются заманить
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер привлекает внимание «Лос-Анджелеса», сообщает Bild.

По информации источника, американский клуб уже начинает работать над трансфером 35-летнего футболиста: ему был предложен дом в Беверли-Хилз.

Помимо этого, совладельцем «Лос-Анджелеса» является Мэджик Джонсон, а Томас Мюллер является фанатом баскетбола.

Директор общего проекта «Баварии» и «Лос-Анджелеса» по продвижению молодых игроков Йохан Зауэр также может попробовать убедить Мюллера присоединиться к американскому клубу.

Ранее сообщалось о том, что Роббен начал тренерскую карьеру, возглавив родной клуб.

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Томас Мюллер Лос-Анджелес (MLS) Бавария трансферы трансферы Бундеслиги Major League Soccer (MLS) Мэджик Джонсон
Даниил Кирияка Источник: Bild
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Мюллер мабуть на пенсію поки не хоче. То чому б не пограти в МЛС, якщо інших пристойних варіантів не буде
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