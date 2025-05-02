Легенда Баварии может перебраться в МЛС. Известно, чем пытаются заманить
Томас Мюллер может стать игроком «Лос-Анджелес»
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер привлекает внимание «Лос-Анджелеса», сообщает Bild.
По информации источника, американский клуб уже начинает работать над трансфером 35-летнего футболиста: ему был предложен дом в Беверли-Хилз.
Помимо этого, совладельцем «Лос-Анджелеса» является Мэджик Джонсон, а Томас Мюллер является фанатом баскетбола.
Директор общего проекта «Баварии» и «Лос-Анджелеса» по продвижению молодых игроков Йохан Зауэр также может попробовать убедить Мюллера присоединиться к американскому клубу.
Ранее сообщалось о том, что Роббен начал тренерскую карьеру, возглавив родной клуб.
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