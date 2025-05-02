ОФИЦИАЛЬНО. Роббен начал тренерскую карьеру, возглавив родной клуб

Легендарный полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен будет работать главным тренером в структуре нидерландского Гронингена. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, Арьен будет работать с командой U-14 (дети 2011 года рождения), выступающими в детско-юношеском чемпионате Нидерландов.

«Тот факт, что нам удалось заинтересовать Арьена Роббена в работе в должности главного тренера команды нашей Академии, естественно, вселяет в нас чувство гордости. Опыт Арьена не нуждается в дополнительных объяснениях, но в качестве тренера он также произвел сильное впечатление с самого начала своей работы с нами», – заявил руководитель отдела развития футбола Байрон Баккер.

Роббен является легендой Баварии, но также оставил заметный след в ПСВ, Челси и Реале. Родным клубом Арьена именно Гронинген, именно здесь он начал профессиональную карьеру и завершил ее.