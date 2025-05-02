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Нидерланды
02 мая 2025, 07:37 | Обновлено 02 мая 2025, 07:43
721
0

ОФИЦИАЛЬНО. Роббен начал тренерскую карьеру, возглавив родной клуб

Легендарный полузащитник будет работать в структуре «Гронингена»

02 мая 2025, 07:37 | Обновлено 02 мая 2025, 07:43
721
0
ОФИЦИАЛЬНО. Роббен начал тренерскую карьеру, возглавив родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Арьен Роббен

Легендарный полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен будет работать главным тренером в структуре нидерландского Гронингена. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, Арьен будет работать с командой U-14 (дети 2011 года рождения), выступающими в детско-юношеском чемпионате Нидерландов.

«Тот факт, что нам удалось заинтересовать Арьена Роббена в работе в должности главного тренера команды нашей Академии, естественно, вселяет в нас чувство гордости. Опыт Арьена не нуждается в дополнительных объяснениях, но в качестве тренера он также произвел сильное впечатление с самого начала своей работы с нами», – заявил руководитель отдела развития футбола Байрон Баккер.

Роббен является легендой Баварии, но также оставил заметный след в ПСВ, Челси и Реале. Родным клубом Арьена именно Гронинген, именно здесь он начал профессиональную карьеру и завершил ее.

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Арьен Роббен Бавария Гронинген чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Германии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник
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