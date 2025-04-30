Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров
Немецкий гранд намерен подписать защитника Рональда Араухо
Защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо покинет клуб во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересована немецкая «Бавария».
26-летний футболист недоволен своим положением в каталонском клубе и намерен покинуть испанский чемпионат. Араухо продлил контракт с «Барселоной», в котором теперь есть пункт о досрочном расторжении соглашения за 65 млн евро.
«Бавария» планирует использовать эту опцию, чтобы оформить трансфер Рональда. В немецкой команде планируют летом попрощаться с Ким Мин Дже, вместо которого хотят видеть уругвайского защитника.
В нынешнем сезоне Араухо провел 20 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи. Футболист недоволен игровым временем в каталонском клубе и имеет некоторые конфликты с другими игроками «Барселоны».
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