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  4. Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров
Испания
30 апреля 2025, 12:50 |
516
1

Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров

Немецкий гранд намерен подписать защитника Рональда Араухо

30 апреля 2025, 12:50 |
516
1
Бавария нацелилась на игрока Барселоны. Он разозлил своих партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо покинет клуб во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересована немецкая «Бавария».

26-летний футболист недоволен своим положением в каталонском клубе и намерен покинуть испанский чемпионат. Араухо продлил контракт с «Барселоной», в котором теперь есть пункт о досрочном расторжении соглашения за 65 млн евро.

«Бавария» планирует использовать эту опцию, чтобы оформить трансфер Рональда. В немецкой команде планируют летом попрощаться с Ким Мин Дже, вместо которого хотят видеть уругвайского защитника.

В нынешнем сезоне Араухо провел 20 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи. Футболист недоволен игровым временем в каталонском клубе и имеет некоторые конфликты с другими игроками «Барселоны».

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Николай Титюк Источник: Sport.es
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Можливо в Баварії Араухо і буде краще. Але для німців в цьому трансфері є певний ризик. Та і ціна немаленька
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