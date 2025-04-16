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  4. Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 12:21 |
1173
3

Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать

Рональд Араухо потерял доверие партнеров после поражения от «Боруссии»

16 апреля 2025, 12:21 |
1173
3
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.

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После игры, по информации издания El Nacional, лидеры Барселоны во главе с польским форвардом Робертом Левандовски обратились к главному тренеру команды Ханси Флика с просьбой больше не выпускать в стартовом составе на важные поединки уругвайского защитника Рональда Араухо.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Рональд Араухо
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Комментарии 3
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🔱Avtoigor🔱
Якщо це правда, то ця "команда" з такім відношення один до одного, ніколи не виграють ЛЧ і свій чемпіонат
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0
Иван Иванов
до чего ж гнилая команда....
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-1
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