Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать

15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.

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После игры, по информации издания El Nacional, лидеры Барселоны во главе с польским форвардом Робертом Левандовски обратились к главному тренеру команды Ханси Флика с просьбой больше не выпускать в стартовом составе на важные поединки уругвайского защитника Рональда Араухо.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.