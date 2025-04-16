Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Рональд Араухо потерял доверие партнеров после поражения от «Боруссии»
15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.
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После игры, по информации издания El Nacional, лидеры Барселоны во главе с польским форвардом Робертом Левандовски обратились к главному тренеру команды Ханси Флика с просьбой больше не выпускать в стартовом составе на важные поединки уругвайского защитника Рональда Араухо.
В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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