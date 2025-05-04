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Англия
04 мая 2025, 23:14 | Обновлено 04 мая 2025, 23:24
1152
0

«Я восхищен». Легенда Ливерпуля высоко оценил игру Забарного

Джейми Реднапп расхвалил защитника сборной Украины

04 мая 2025, 23:14 | Обновлено 04 мая 2025, 23:24
1152
0
«Я восхищен». Легенда Ливерпуля высоко оценил игру Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Ливерпуля» Джейми Реднапп высоко оценил игру украинского защитника Борнмута Ильи Забарного:

«Он, вероятно, является тем, кто больше оставался незамеченным. Я также разговаривал с украинской легендой Андреем Шевченко, и он сказал, что у Ильи есть все необходимое, чтобы выйти на новый уровень.

Все говорят о Хейсене. Да, это отличный молодой игрок, но Забарный также очень агрессивно играет в защите. Я был очень восхищен им. Он демонстрирует прекрасное спокойствие на поле», – сказал Реднапп в эфире Sky Sports.

Джейми Реднапп сыграл в составе Ливерпуля 308 матчей и забил 42 гола. В его активе – 17 встреч за сборную Англии и 1 результативный удар.

Ранее «Ливерпулю» посоветовали подписать Илью Забарного.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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