«Я восхищен». Легенда Ливерпуля высоко оценил игру Забарного

Легенда «Ливерпуля» Джейми Реднапп высоко оценил игру украинского защитника Борнмута Ильи Забарного:

«Он, вероятно, является тем, кто больше оставался незамеченным. Я также разговаривал с украинской легендой Андреем Шевченко, и он сказал, что у Ильи есть все необходимое, чтобы выйти на новый уровень.

Все говорят о Хейсене. Да, это отличный молодой игрок, но Забарный также очень агрессивно играет в защите. Я был очень восхищен им. Он демонстрирует прекрасное спокойствие на поле», – сказал Реднапп в эфире Sky Sports.

Джейми Реднапп сыграл в составе Ливерпуля 308 матчей и забил 42 гола. В его активе – 17 встреч за сборную Англии и 1 результативный удар.

Ранее «Ливерпулю» посоветовали подписать Илью Забарного.