Лучший защитник Борнмута. В Англии Ливерпулю советуют подписать Забарного

YouTube-канал Anfield Index посоветовал «Ливерпулю» в летнее трансферное окно обратить внимание на украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного:

«Забарный – это другой тип защитника, чем его партнер в центре обороны в клубе Дин Хейсен. Этот парень любит защищаться, он живет этим. Илья – уже один из лучших защитников АПЛ.

Когда люди говорят о четверке защитников Борнмута, то они в первую очередь аплодируют Хейсену и вспоминают Керкеза. Но этот парень, безусловно, лучший из них.

Считаем, что Рубен Диаш, вероятно, является лучшим защитником АПЛ, но Забарный более подвижный, чем он. Это хороший, но не выдающийся игрок. Но у него есть потенциал стать отличным защитником», – такую ​​характеристику украинцу дали на канале Anfield Index.

Ранее сообщалось, что на Забарного претендуют два топовых клуба – «Тоттенхэм» и «Челси».