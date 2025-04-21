Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Украинца хочет подписать «Тоттенхэм» и «Челси»
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации Yahoo, Забарным заинтересовался «ПСЖ», но Илья не рассматривает этот вариант, пока там играет россиянин Сафонов. Таким образом главными фаворитами на летний трансфер украинца являются два именитых клуба из Лондона – «Челси» и «Тоттенхэм», которые будут бороться за переход украинца в следующее трансферное окно.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 30 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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