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  4. Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Англия
21 апреля 2025, 00:03 |
900
4

Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба

Украинца хочет подписать «Тоттенхэм» и «Челси»

21 апреля 2025, 00:03 |
900
4
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Yahoo, Забарным заинтересовался «ПСЖ», но Илья не рассматривает этот вариант, пока там играет россиянин Сафонов. Таким образом главными фаворитами на летний трансфер украинца являются два именитых клуба из Лондона – «Челси» и «Тоттенхэм», которые будут бороться за переход украинца в следующее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 30 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы Челси Тоттенхэм ПСЖ Борнмут
Дмитрий Олейник Источник: Yahoo Sports
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Комментарии 4
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ViAn
Борнмут влітку може втратити до 5-х гравців основи. Буде нова команда формуватись. Бражко може з'явитись. Опорник їм потрібен. Тому Ілля буде обирати свій шлях. Він і далі без агента. Тому продаж - справа рук виключно власників Борнмута. Наскільки я розумію, то він хоче грати в АПЛ. До нього приглядаються всі топи. Йому б обрати Астон Віллу. Тим більше, що і Циганков може там опинитись. 
Лівер - було б фантастично. Але вони на найближчі 2 сезони подовжили ван Дейка. І, вочевидь, що ставка найближчий сезон буде на нідерландця.
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0
Serhii P.
Забарному потрібно в "Ліверпуль" замість вікового ван Дейка, або в "Челсі" - там він точно буде в основі.
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0
Serhii P.
Ви турнірну таблицю дивились? "Тоттенхем" займає 16-те місце з 20-ти команд АПЛ. Який це топ-клуб, жартуєте, чи що? "Борнмут" на 8-му місці йде, який сенс Забарному переходити в клуб, який барахтається недалеко від зони вильоту?
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0
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