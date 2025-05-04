Челси переиграл Ливерпуль и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов

Вечером 4 мая прошел центральный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси обыграл Ливерпуль (2:1) провели игру на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

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Энцо Фернандес открыл счет для Челси уже на 3-й минуте (1:0). Во втором тайме курьезный автогол провел Джарелл Куанса, и Челси удвоил преимущество (2:0).

В конце игры Вирджил ван Дейк отыграл один мяч (1:2), однако в компенсированное время Коул Палмер с пенальти установил финальный счет на табло (3:1).

Ливерпуль досрочно стал чемпионом (82 очка), а Челси занимает 5 позицию (63 балла) и увеличил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

АПЛ. 35-й тур. 4 мая

Челси – Ливерпуль – 3:1

Голы: Фернандес, 3, Куанса, 56 (автогол), Палмер, 90+6 – Ван Дейк, 85

Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Кайседо, Фернандес (Джеймс, 88), Лавия (Гюсто, 78), Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон (Санчо, 72)

Ливерпуль: Алиссон, Цимикас (Кьеза, 82), ван Дейк, Куанса, Александер-Арнольд (Брэдли, 57), Джонс, Эндо (Макаллистер, 69), Гакпо, Эллиот (Собослаи, 69), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 58)

Предупреждение: Чалоба, 54, Санчо, 84 – ван Дейк, 51, Куанса, 58

Видео голов и обзор матча

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