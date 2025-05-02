В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Челси» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Челси

После победы над «Тоттенхэмом» (1:0), «Челси» немного притормозил. Команда сыграла вничью с «Брентфордом» (0:0) и «Ипсвичем» (2:2). Но затем команда Энцо Марески обыграла «Фулхэм» (2:1) и «Эвертон» (1:0). Очки важны для «Челси», ведь команда продолжает борьбу за зону в Лиге чемпионов. Перед началом игровой программы 35-го тура «Челси» занимал в турнирной таблице пятое место. Перед матчем с «Ливерпулем» подопечные Марески в Швеции провели первый полуфинальный матч Лиги конференций против «Юргордена». «Челси» одержал уверенную победу со счетом 4:1 и практически обеспечил себе выход в финал турнира.

Ливерпуль

Проиграв «Фулхэму» со счетом 2:3, «Ливерпуль» одержал три победы подряд. Команда Арне Слота обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Лестер» (1:0). А в предыдущем туре «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и стал недосягаем для конкурентов. На матч с «Челси» «Ливерпуль» выйдет в статусе чемпиона Англии. И хоть турнирных задач у команды уже нет, отдавать победу «синим» никто не собирается.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:1. Из пяти последних поединков в АПЛ «Ливерпуль» выиграл два. Еще три встречи закончились вничью.

«Челси» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 1,82 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуля» в гостях составляет 2,41 гола за матч.

Возможные составы

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Бадиашиль, Адарабиойо, Ачимпонг, Джеймс, Фернендес, Санчо, Дьюсбери-Холл, Мадуэке, Джордж.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Диас.

Прогноз

Последние матчи команд были результативными. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,3.

Прогноз Sport.ua Челси Ливерпуль Тотал больше 3,5 2,3 Сделать ставку

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