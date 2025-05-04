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Челси
04.05.2025 18:30 – FT 3 : 1
Ливерпуль
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Англия
04 мая 2025, 21:23 | Обновлено 04 мая 2025, 21:26
1382
0

Челси – Ливерпуль – 3:1. Синие обыграли красных. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги

04 мая 2025, 21:23 | Обновлено 04 мая 2025, 21:26
1382
0
Челси – Ливерпуль – 3:1. Синие обыграли красных. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 мая прошел центральный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси обыграл Ливерпуль (2:1) провели игру на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Энцо Фернандес открыл счет для Челси уже на 3-й минуте (1:0). Во втором тайме курьезный автогол провел Джарелл Куанса, и Челси удвоил преимущество (2:0).

В конце игры Вирджил ван Дейк отыграл один мяч (1:2), однако в компенсированное время Коул Палмер с пенальти установил финальный счет на табло (3:1).

Ливерпуль досрочно стал чемпионом (82 очка), а Челси занимает 5 позицию (63 балла) и увеличил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

АПЛ. 35-й тур. 4 мая

Челси – Ливерпуль – 3:1

Голы: Фернандес, 3, Куанса, 56 (автогол), Палмер, 90+6 – Ван Дейк, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Джарелл Куанса (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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