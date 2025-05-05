Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЕСКА: «Атмосфера на домашнем стадионе Челси была лучшей в сезоне»
Чемпионат Англии
Челси
04.05.2025 18:30 – FT 3 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 мая 2025, 06:35 | Обновлено 05 мая 2025, 06:39
24
0

МАРЕСКА: «Атмосфера на домашнем стадионе Челси была лучшей в сезоне»

Коуч синих поблагодарил болельщиков после победы над Ливерпулем в матче АПЛ

05 мая 2025, 06:35 | Обновлено 05 мая 2025, 06:39
24
0
МАРЕСКА: «Атмосфера на домашнем стадионе Челси была лучшей в сезоне»
ФК Челси. Энцо Мареска

Главный тренер Энцо Мареска поблагодарил болельщиков «Челси» после победы над «Ливерпулем» (3:1) и подчеркнул, что именно такая поддержка нужна в каждом матче, поскольку команда синих борется за попадание в Лигу чемпионов:

«Стэмфорд Бридж» поддерживал хозяев с первых минут, и атмосферу усилил гол Энцо Фернандеса уже на третьей минуте. В начале второго тайма давление «Челси» заставило Джарелла Куанса срезать мяч в собственные ворота. Гол Вирджила ван Дейка за пять минут до конца вернул интригу, но победа хозяев была оформлена в компенсированное время, когда Коул Палмер реализовал пенальти.

Таким образом, «Челси» выиграл уже четыре матча подряд во всех турнирах. После игры Мареску спросили о бурном праздновании тренерского штаба и значении победы для общего ритма команды.

Энцо Мареска: «Все матчи будут тяжелыми, но нужно идти от игры к игре. Причина, по которой тренеры так радовались (и болельщики тоже), в том, что на этой стадии сезона просто нужно выигрывать. Атмосфера была лучшей в сезоне. Именно это нам нужно каждый раз. Фанаты были фантастическими, это было очень круто.

Ливерпуль снова показал, почему они выигрывали Премьер-лигу. Честно говоря, мы не планировали играть в глубоком оборонительном блоке. Напротив, хотели прессинговать высоко, как всегда. Но иногда соперник настолько хорош, что нужно адаптироваться. И игроки справились очень хорошо.

Я уже давно чувствую – и вижу это каждый день в работе с игроками – что все на одной волне. И в том, как мы хотим играть, и в том, какую культуру мы строим внутри команды. Это очень важно.

Травма Кристофера Нкунку на тренировке? Кристо выбыл, думаю, на неделю или две – пока не уверены. Посмотрим. Он точно пропустит 10–15 дней».

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Джарелл Куанса (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
По теме:
Брентфорд – Ман Юнайтед – 4:3. Шоу с участием Ярмолюка. Видео голов и обзор
Брайтон – Ньюкасл – 1:1. Чайки против сорок: кто летит выше? Видео голов
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Сезон провален. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль Энцо Мареска пресс-конференция Кристофер Нкунку
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04 мая 2025, 09:11 1
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»

Легендарный боксер о бое Лопеса и Барбосы

«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
Футбол | 04 мая 2025, 22:52 1
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной

Итальянский коуч дал несколько комментариев

В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
Футбол | 04.05.2025, 23:40
В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Футбол | 05.05.2025, 05:22
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04.05.2025, 08:47
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 5
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49 1
Теннис
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 144
Хоккей
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 51
Футбол
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 3
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
03.05.2025, 21:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем