МАРЕСКА: «Атмосфера на домашнем стадионе Челси была лучшей в сезоне»

Главный тренер Энцо Мареска поблагодарил болельщиков «Челси» после победы над «Ливерпулем» (3:1) и подчеркнул, что именно такая поддержка нужна в каждом матче, поскольку команда синих борется за попадание в Лигу чемпионов:

«Стэмфорд Бридж» поддерживал хозяев с первых минут, и атмосферу усилил гол Энцо Фернандеса уже на третьей минуте. В начале второго тайма давление «Челси» заставило Джарелла Куанса срезать мяч в собственные ворота. Гол Вирджила ван Дейка за пять минут до конца вернул интригу, но победа хозяев была оформлена в компенсированное время, когда Коул Палмер реализовал пенальти.

Таким образом, «Челси» выиграл уже четыре матча подряд во всех турнирах. После игры Мареску спросили о бурном праздновании тренерского штаба и значении победы для общего ритма команды.

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Энцо Мареска: «Все матчи будут тяжелыми, но нужно идти от игры к игре. Причина, по которой тренеры так радовались (и болельщики тоже), в том, что на этой стадии сезона просто нужно выигрывать. Атмосфера была лучшей в сезоне. Именно это нам нужно каждый раз. Фанаты были фантастическими, это было очень круто.

Ливерпуль снова показал, почему они выигрывали Премьер-лигу. Честно говоря, мы не планировали играть в глубоком оборонительном блоке. Напротив, хотели прессинговать высоко, как всегда. Но иногда соперник настолько хорош, что нужно адаптироваться. И игроки справились очень хорошо.

Я уже давно чувствую – и вижу это каждый день в работе с игроками – что все на одной волне. И в том, как мы хотим играть, и в том, какую культуру мы строим внутри команды. Это очень важно.

Травма Кристофера Нкунку на тренировке? Кристо выбыл, думаю, на неделю или две – пока не уверены. Посмотрим. Он точно пропустит 10–15 дней».