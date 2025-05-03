Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец

Британский журналист Пит О'Рурк заявил, что украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко готов летом сменить клуб.

В подкасте Inside Track представитель СМИ отметил, что 28-летний игрок по окончанию текущего сезона, вероятно, сменит клуб. Украинец рассматривает возможность перехода в дортмундскую «Боруссию», которая заинтересована в его подписании.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» определился с ценой на Зинченко.