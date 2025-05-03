Англия03 мая 2025, 02:57 | Обновлено 03 мая 2025, 03:20
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Арсенал определился с ценой на Зинченко. На украинца уже есть претендент
Украинского защитника все еще хочет подписать дортмундскую Боруссия
03 мая 2025, 02:57 | Обновлено 03 мая 2025, 03:20
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Дортмундская «Боруссия» летом предпримет новую попытку подписать украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Twitter-паблик Punch Drunk Arsenal.
Немецкий клуб был заинтересован в услугах 28-летнего игрока «канониров» зимой. Отмечается, что «Боруссия» не потеряла интерес к украинцу и намерена сразиться за него по окончании текущего сезона.
«Арсенал» готов продать Зинченко, если получит за него хорошее предложение. При Александре лондонский клуб хочет получить не менее 20 млн фунтов стерлингов.
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