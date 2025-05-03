Арсенал определился с ценой на Зинченко. На украинца уже есть претендент

Дортмундская «Боруссия» летом предпримет новую попытку подписать украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Twitter-паблик Punch Drunk Arsenal.

Немецкий клуб был заинтересован в услугах 28-летнего игрока «канониров» зимой. Отмечается, что «Боруссия» не потеряла интерес к украинцу и намерена сразиться за него по окончании текущего сезона.

«Арсенал» готов продать Зинченко, если получит за него хорошее предложение. При Александре лондонский клуб хочет получить не менее 20 млн фунтов стерлингов.