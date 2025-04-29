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  4. «В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
Англия
29 апреля 2025, 01:12 |
548
0

«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко

У украинца нет будущего в Лондоне

29 апреля 2025, 01:12 |
548
0
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетное издание Four Four Two оценило ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Есть основания полагать, что Зинченко больше не будет пользоваться достаточным доверием на позиции левого защитника, поскольку в последнее время украинец выступал как замена Мартину Эдегору. Однако трудно поверить, что он имеет какое-то будущее после окончания сезона.

Зинченко хорошо служил «Арсеналу», но, безусловно, пришло время для перехода, поскольку по его контракту остался лишь год. И именно по этому показателю будут судить спортивного директора Андреа Берту: сможет ли он извлечь пользу из этого игрока или тот досидит свой контракт в тени, прежде чем уйти бесплатно, как многие сделали это до него», – говорится в материале издания.

Сообщалось, что Лунин и Зинченко могут стать одноклубниками.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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