«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко

Авторитетное издание Four Four Two оценило ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Есть основания полагать, что Зинченко больше не будет пользоваться достаточным доверием на позиции левого защитника, поскольку в последнее время украинец выступал как замена Мартину Эдегору. Однако трудно поверить, что он имеет какое-то будущее после окончания сезона.

Зинченко хорошо служил «Арсеналу», но, безусловно, пришло время для перехода, поскольку по его контракту остался лишь год. И именно по этому показателю будут судить спортивного директора Андреа Берту: сможет ли он извлечь пользу из этого игрока или тот досидит свой контракт в тени, прежде чем уйти бесплатно, как многие сделали это до него», – говорится в материале издания.

Сообщалось, что Лунин и Зинченко могут стать одноклубниками.