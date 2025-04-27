Кто нацелился на украинцев? Лунин и Зинченко могут стать одноклубниками

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает AS.

По информации источника, стамбульский клуб находится в поисках замены своему голкиперу Фернандо Муслере, который сменит команду по окончанию текущего сезона. На эту роль рассматривается Ян Облак («Атлетико»), с которым «Галатасарай» уже ведет переговоры. Другими вариантами являются как раз Лунин и Иньяки Пенья («Барселона»).

Также турецкий клуб хочет усилить состав перед вероятным стартом в Лиге чемпионов следующего сезона полузащитниками «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне и Илкаем Гюндоганом. Кроме того, ранее появилась информация об интересе «Галатасарая» к другому украинцу – защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко.

Сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» нацелились на звезду сборной Украины.