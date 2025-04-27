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  4. Кто нацелился на украинцев? Лунин и Зинченко могут стать одноклубниками
Англия
27 апреля 2025, 16:53 |
1842
1

Кто нацелился на украинцев? Лунин и Зинченко могут стать одноклубниками

Андрей и Александр могут переехать в Турцию

27 апреля 2025, 16:53 |
1842
1
Кто нацелился на украинцев? Лунин и Зинченко могут стать одноклубниками
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает AS.

По информации источника, стамбульский клуб находится в поисках замены своему голкиперу Фернандо Муслере, который сменит команду по окончанию текущего сезона. На эту роль рассматривается Ян Облак («Атлетико»), с которым «Галатасарай» уже ведет переговоры. Другими вариантами являются как раз Лунин и Иньяки Пенья («Барселона»).

Также турецкий клуб хочет усилить состав перед вероятным стартом в Лиге чемпионов следующего сезона полузащитниками «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне и Илкаем Гюндоганом. Кроме того, ранее появилась информация об интересе «Галатасарая» к другому украинцу – защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко.

Сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» нацелились на звезду сборной Украины.

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Андрей Лунин Александр Зинченко Арсенал Лондон Реал Мадрид чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Галатасарай
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
Одноклубниками!?? А що, їх купує Верес чи Колос???🤣🤣🤣
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