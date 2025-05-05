Юве или Наполи? Эксперт по трансферам назвал фаворита в борьбе за Судакова

Эксперт по трансферам и журналист Паоло Барджиджа назвал фаворита в борьбе за полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова:

«Наполи» имеет преимущество в борьбе за Судакова, они знают об интересе к игроку со стороны других клубов, включая Ювентус, и хотят опередить всех.

Стоимость сделки составляет около 30–35 млн евро. Это очень молодой игрок, и он очень нравится Наполи», – приводит слова эксперта по трансферам AreaNapoli.

Ранее Виталий Кварцяный не слишком положительно оценил перспективы Судакова в Европе.