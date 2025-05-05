Юве или Наполи? Эксперт по трансферам назвал фаворита в борьбе за Судакова
Паоло Барджиджа рассказал, сколько обойдется украинец
Эксперт по трансферам и журналист Паоло Барджиджа назвал фаворита в борьбе за полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова:
«Наполи» имеет преимущество в борьбе за Судакова, они знают об интересе к игроку со стороны других клубов, включая Ювентус, и хотят опередить всех.
Стоимость сделки составляет около 30–35 млн евро. Это очень молодой игрок, и он очень нравится Наполи», – приводит слова эксперта по трансферам AreaNapoli.
Ранее Виталий Кварцяный не слишком положительно оценил перспективы Судакова в Европе.
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