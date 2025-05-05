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  4. Юве или Наполи? Эксперт по трансферам назвал фаворита в борьбе за Судакова
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 00:51 | Обновлено 05 мая 2025, 00:56
159
0

Юве или Наполи? Эксперт по трансферам назвал фаворита в борьбе за Судакова

Паоло Барджиджа рассказал, сколько обойдется украинец

05 мая 2025, 00:51 | Обновлено 05 мая 2025, 00:56
159
0
Юве или Наполи? Эксперт по трансферам назвал фаворита в борьбе за Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Эксперт по трансферам и журналист Паоло Барджиджа назвал фаворита в борьбе за полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова:

«Наполи» имеет преимущество в борьбе за Судакова, они знают об интересе к игроку со стороны других клубов, включая Ювентус, и хотят опередить всех.

Стоимость сделки составляет около 30–35 млн евро. Это очень молодой игрок, и он очень нравится Наполи», – приводит слова эксперта по трансферам AreaNapoli.

Ранее Виталий Кварцяный не слишком положительно оценил перспективы Судакова в Европе.

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Георгий Судаков Наполи Ювентус Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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