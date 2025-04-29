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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:00
504
0

«Не дотягивает». Кварцяный оценил перспективы Судакова в Европе

Виталий Кварцяный не верит в успех полузащитника сборной Украины

29 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:00
504
0
«Не дотягивает». Кварцяный оценил перспективы Судакова в Европе
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в Европе. Специалист заявил, что полузащитник пока не готов к такому вызову.

«Судаков – хороший футболист. Но я думаю, что он до серьезного клуба не дотягивает. Я бы ему хотел попасть в какой-нибудь клуб, как идет рекламная кампания в его возможности, что его там все хотят. Но сейчас не лучшее у него состояние и функциональное, и уверенности ему не хватает», – сказал Кварцяный.

Судаков в нынешнем сезоне провел 35 матчей за Шахтер во всех турнирах, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.

Ранее Дарио Срна рассказал о будущем Георгия Судакова на фоне слухов об интересе со стороны Ювентуса.

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Георгий Судаков Виталий Кварцяный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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