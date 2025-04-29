«Не дотягивает». Кварцяный оценил перспективы Судакова в Европе
Виталий Кварцяный не верит в успех полузащитника сборной Украины
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в Европе. Специалист заявил, что полузащитник пока не готов к такому вызову.
«Судаков – хороший футболист. Но я думаю, что он до серьезного клуба не дотягивает. Я бы ему хотел попасть в какой-нибудь клуб, как идет рекламная кампания в его возможности, что его там все хотят. Но сейчас не лучшее у него состояние и функциональное, и уверенности ему не хватает», – сказал Кварцяный.
Судаков в нынешнем сезоне провел 35 матчей за Шахтер во всех турнирах, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.
Ранее Дарио Срна рассказал о будущем Георгия Судакова на фоне слухов об интересе со стороны Ювентуса.
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