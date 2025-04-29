«Не дотягивает». Кварцяный оценил перспективы Судакова в Европе

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в Европе. Специалист заявил, что полузащитник пока не готов к такому вызову.

«Судаков – хороший футболист. Но я думаю, что он до серьезного клуба не дотягивает. Я бы ему хотел попасть в какой-нибудь клуб, как идет рекламная кампания в его возможности, что его там все хотят. Но сейчас не лучшее у него состояние и функциональное, и уверенности ему не хватает», – сказал Кварцяный.

Судаков в нынешнем сезоне провел 35 матчей за Шахтер во всех турнирах, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.

Ранее Дарио Срна рассказал о будущем Георгия Судакова на фоне слухов об интересе со стороны Ювентуса.