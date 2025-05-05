Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность трансфера 25-летнего нападающего Феррана Торреса.

Однако, как отмечает испанское издание El Nacional, против трансфера Торреса категорически выступил звездный вингер Ламин Ямаль. Испанский талант видит в Торресе большой потенциал. Ламину удобно играть с Торресом вместе в команде, поэтому Ямаль лично попросил руководство «Барселоны» исключить этот трансфер.

Торрес проводит лучший сезон в карьере, в 43 матчах испанец забил 19 голов и сделал четыре ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.