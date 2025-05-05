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  4. Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Испания
05 мая 2025, 00:40 |
927
3

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер

Ламин против ухода Феррана Торреса

05 мая 2025, 00:40 |
927
3
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность трансфера 25-летнего нападающего Феррана Торреса.

Однако, как отмечает испанское издание El Nacional, против трансфера Торреса категорически выступил звездный вингер Ламин Ямаль. Испанский талант видит в Торресе большой потенциал. Ламину удобно играть с Торресом вместе в команде, поэтому Ямаль лично попросил руководство «Барселоны» исключить этот трансфер.

Торрес проводит лучший сезон в карьере, в 43 матчах испанец забил 19 голов и сделал четыре ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ферран Торрес Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Комментарии 3
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Первый Среди Равных
17-річний шмаркач повністю керує Барселоною
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didora
Ямаль керує Барсою! Це піпець. Новий Мессі у Барселоні!!!!
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