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  4. Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать
Испания
21 апреля 2025, 12:35 |
1273
0

Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать

Польский форвард считает, что его наследником должен стать Ферран Торрес

21 апреля 2025, 12:35 |
1273
0
Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Испанский нападающий Ферран Торрес в перспективе должен стать наследником польского форварда Роберта Левандовски в стартовом составе каталонской «Барселоны». Так, по информации издания El Nacional, считает сам поляк.

Отмечается, что 36-летний футболист ценит настойчивость и самоотдачу своего молодого протеже и пытается быть для него не только конкурентом по позиции, но и наставником.

В сезоне 2024/25 Ферран Торрес провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски пропустит несколько недель из-за травмы.

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Ферран Торрес Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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