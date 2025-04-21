Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать
Польский форвард считает, что его наследником должен стать Ферран Торрес
Испанский нападающий Ферран Торрес в перспективе должен стать наследником польского форварда Роберта Левандовски в стартовом составе каталонской «Барселоны». Так, по информации издания El Nacional, считает сам поляк.
Отмечается, что 36-летний футболист ценит настойчивость и самоотдачу своего молодого протеже и пытается быть для него не только конкурентом по позиции, но и наставником.
В сезоне 2024/25 Ферран Торрес провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски пропустит несколько недель из-за травмы.
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