Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеке «бланкос» Арде Гюлере.

«Арда очень хорошо прогрессирует. Он становится более заметным. В будущем его роль будет еще больше. Он демонстрирует качество и имеет больше последовательности в своей игре. Я думаю, что Гюлер будет фантастическим игроком, а не просто полузащитником. Он будет очень важным игроком для будущего «Реала», потому что в полузащите не так много игроков с таким профилем», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне в активе Гюлера 37 матчей, четыре гола и восемь ассистов. Ранее сообщалось, что на трансфер Гюлера претендует «Интер».