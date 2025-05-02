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  4. Ключевое решение. Интер нацелен на подписание двух игроков Реала
Италия
02 мая 2025, 22:42 |
666
0

Ключевое решение. Интер нацелен на подписание двух игроков Реала

Дани Себальос и Арда Гюлер привлекают внимание итальянского гранда

02 мая 2025, 22:42 |
666
0
Ключевое решение. Интер нацелен на подписание двух игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Миланский «Интер» заинтересован в двух игроках мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский гранд нацелен на испанского полузащитника Дани Себальоса и турецкого вингера Арду Гюлера.

Ключевым решением касательно будущего двух футболистов в Мадриде будет назначение нового тренера «сливочных», который придет в команду летом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Арсенал» могут обменяться звездами.

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Интер Милан Реал Мадрид Арда Гюлер Дани Себальос трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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