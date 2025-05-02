Ключевое решение. Интер нацелен на подписание двух игроков Реала

Миланский «Интер» заинтересован в двух игроках мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский гранд нацелен на испанского полузащитника Дани Себальоса и турецкого вингера Арду Гюлера.

Ключевым решением касательно будущего двух футболистов в Мадриде будет назначение нового тренера «сливочных», который придет в команду летом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Арсенал» могут обменяться звездами.