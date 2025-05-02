Италия02 мая 2025, 22:42 |
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Ключевое решение. Интер нацелен на подписание двух игроков Реала
Дани Себальос и Арда Гюлер привлекают внимание итальянского гранда
02 мая 2025, 22:42 |
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Миланский «Интер» заинтересован в двух игроках мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, итальянский гранд нацелен на испанского полузащитника Дани Себальоса и турецкого вингера Арду Гюлера.
Ключевым решением касательно будущего двух футболистов в Мадриде будет назначение нового тренера «сливочных», который придет в команду летом.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Арсенал» могут обменяться звездами.
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