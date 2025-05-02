В Лондоне планируют сделку. Реал и Арсенал могут обменяться звездами
Орельен Тчуамени и Вильям Салиба могут сменить клубы
Мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» могут обменться двумя футболистами, сообщает Defensa Central.
По информации источника, клубы могут сменить Вильям Салиба и Орельен Тчуамени.
Орельен является целью главного тренера «канониров» Микеля Артеты, который хочет видеть его в команде и планирует подписать игрока. В Лондоне готовы предложить обмен Тчуамени на Салиба. Вильям является давним желанием испанского гранда.
В тоже время в Мадриде не хотят отпускать Тчуамени.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» помог им купить футболиста.
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