В Лондоне планируют сделку. Реал и Арсенал могут обменяться звездами

Мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» могут обменться двумя футболистами, сообщает Defensa Central.

По информации источника, клубы могут сменить Вильям Салиба и Орельен Тчуамени.

Орельен является целью главного тренера «канониров» Микеля Артеты, который хочет видеть его в команде и планирует подписать игрока. В Лондоне готовы предложить обмен Тчуамени на Салиба. Вильям является давним желанием испанского гранда.

В тоже время в Мадриде не хотят отпускать Тчуамени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» помог им купить футболиста.