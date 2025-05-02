Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Лондоне планируют сделку. Реал и Арсенал могут обменяться звездами
Испания
02 мая 2025, 21:59 | Обновлено 02 мая 2025, 22:04
344
0

В Лондоне планируют сделку. Реал и Арсенал могут обменяться звездами

Орельен Тчуамени и Вильям Салиба могут сменить клубы

02 мая 2025, 21:59 | Обновлено 02 мая 2025, 22:04
344
0
В Лондоне планируют сделку. Реал и Арсенал могут обменяться звездами
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени и Вильям Салиба

Мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» могут обменться двумя футболистами, сообщает Defensa Central.

По информации источника, клубы могут сменить Вильям Салиба и Орельен Тчуамени.

Орельен является целью главного тренера «канониров» Микеля Артеты, который хочет видеть его в команде и планирует подписать игрока. В Лондоне готовы предложить обмен Тчуамени на Салиба. Вильям является давним желанием испанского гранда.

В тоже время в Мадриде не хотят отпускать Тчуамени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» помог им купить футболиста.

По теме:
«Касается не только его». Раньери рассказал о возможном трансфере Довбика
Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал хочет, чтобы Манчестер Юнайтед помог им купить футболиста
Орельен Тчуамени Вильям Салиба Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Микель Артета
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02 мая 2025, 07:47 1
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне

Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Футбол | 02 мая 2025, 21:07 1
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре

Турецкая пресса восхищается игрой Александра Зубкова

Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Футбол | 02.05.2025, 19:21
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 02.05.2025, 06:35
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Бокс | 02.05.2025, 09:03
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем