Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал хочет, чтобы Манчестер Юнайтед помог им купить футболиста
Испания
02 мая 2025, 20:11 |
420
0

Реал хочет, чтобы Манчестер Юнайтед помог им купить футболиста

Альваро Каррерас может перебраться в Мадрид. Но есть нюанс

02 мая 2025, 20:11 |
420
0
Реал хочет, чтобы Манчестер Юнайтед помог им купить футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах испанского защитника Альваро Каррераса, который выступает в составе португальской «Бенфики».

Руководство «сливочных» давно следит за футболистом, но не собирается платить 60 млн евро, которые требует лиссабонский клуб. По этой причине, «Реал» намерен попросить «Манчестер Юнайтед» сначала купить Каррераса в Англию, а потом перепродать его в Испанию.

Дело в том, что в прошлом году «красные дьяволы» продали 22-летнего защитника в «Бенфику» и в договоре прописали возможность вернуть его обратно за 18 млн евро.

«Реал» хочет попросить «Манчестер Юнайтед» купить игрока, а потом отдать его в Ла Лигу за 30 или 35 млн евро. В этом случае, английский клуб получит дополнительную прибыль, а «сливочные» – игрока за сумму в два раза меньше, чем требовалось изначально.

В текущем сезоне Альваро провел 30 матчей в чемпионате, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировоная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

По теме:
Бенфика надеется, что Трубин поможет установить новый рекорд
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Альваро Фернандес Каррерас трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица

Осталось провести один тур

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02 мая 2025, 07:47 1
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне

Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
Футбол | 02.05.2025, 19:03
Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
Футбол | 02.05.2025, 17:56
ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 02.05.2025, 02:55
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 17
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем