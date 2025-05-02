Реал хочет, чтобы Манчестер Юнайтед помог им купить футболиста

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах испанского защитника Альваро Каррераса, который выступает в составе португальской «Бенфики».

Руководство «сливочных» давно следит за футболистом, но не собирается платить 60 млн евро, которые требует лиссабонский клуб. По этой причине, «Реал» намерен попросить «Манчестер Юнайтед» сначала купить Каррераса в Англию, а потом перепродать его в Испанию.

Дело в том, что в прошлом году «красные дьяволы» продали 22-летнего защитника в «Бенфику» и в договоре прописали возможность вернуть его обратно за 18 млн евро.

«Реал» хочет попросить «Манчестер Юнайтед» купить игрока, а потом отдать его в Ла Лигу за 30 или 35 млн евро. В этом случае, английский клуб получит дополнительную прибыль, а «сливочные» – игрока за сумму в два раза меньше, чем требовалось изначально.

В текущем сезоне Альваро провел 30 матчей в чемпионате, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировоная стоимость защитника составляет 28 млн евро.