Бенфика надеется, что Трубин поможет установить новый рекорд

3 мая состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграют «Эшторил» и «Бенфика».

В этом противостоянии украинский голкипер Анатолий Трубин может помочь собственному клубу установить новый рекорд. Под руководством Бруну Лаже «орлы» никогда не имели серии из четырех матчей без пропущенных голов.

Стоит отметить, что нынешний тренер работал в клубе с 2018 по 2019 год, а в 2024 году снова вернулся в Лиссабон. За это время у «Бенфики» было пять попыток добраться до этой отметки, но во всех эпизодах команда останавливалась на трех матчах без пропущенных голов.

В предыдущих противостояниях подопечные Лаже разгромили «Виторию Гимараеш» (3:0), «Тирсенсе» (4:0) и АVS (6:0). «Бенфика» и «Спортинг» набрали по 75 баллов и продолжают борьбу за чемпионство.