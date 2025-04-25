Шанс для Трубина? У Манчестер Сити возникли проблемы с новым голкипером
Диогу Кошта не может определиться, где будет выступать в следующем сезоне
Английский «Манчестер Сити» продолжает поиски вратаря, который будет первым номером в команде в следующем сезоне. Нынешний основной голкипер Эдерсон с высокой вероятностью покинет чемпионат Англии и присоединится к одному из клубов Саудовской Аравии.
Накануне представители «горожан» провели успешные переговоры с Диогу Коштой, который выступает в чемпионате Португалии в составе «Порту». Стороны договорились о трансфере, а сами «горожане» были готовы активировать клаусулу игрока.
Однако, переход Диогу находится под угрозой срыва – 25-летний португалец сообщил, что передумал и может остаться в нынешнем клубе. Причина – Кошта слишком привязан к «Порту», где выступает с 11 лет. Также голкипер не готов перевозить свою семью в Англию, так как доволен своей жизнью в Португалии.
Кошта решил взять немного времени на размышления, чтобы определиться с окончательным ответом. «Манчестер Сити», в случае отказа Диогу, вернется к варианту с подписанием Анатолия Трубина из «Бенфики» – ранее представители английского клуба уже встречались с окружением украинца и сообщили о своей заинтересованности в трансфере голкипера сборной Украины.
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