Шанс для Трубина? У Манчестер Сити возникли проблемы с новым голкипером

Английский «Манчестер Сити» продолжает поиски вратаря, который будет первым номером в команде в следующем сезоне. Нынешний основной голкипер Эдерсон с высокой вероятностью покинет чемпионат Англии и присоединится к одному из клубов Саудовской Аравии.

Накануне представители «горожан» провели успешные переговоры с Диогу Коштой, который выступает в чемпионате Португалии в составе «Порту». Стороны договорились о трансфере, а сами «горожане» были готовы активировать клаусулу игрока.

Однако, переход Диогу находится под угрозой срыва – 25-летний португалец сообщил, что передумал и может остаться в нынешнем клубе. Причина – Кошта слишком привязан к «Порту», где выступает с 11 лет. Также голкипер не готов перевозить свою семью в Англию, так как доволен своей жизнью в Португалии.

Кошта решил взять немного времени на размышления, чтобы определиться с окончательным ответом. «Манчестер Сити», в случае отказа Диогу, вернется к варианту с подписанием Анатолия Трубина из «Бенфики» – ранее представители английского клуба уже встречались с окружением украинца и сообщили о своей заинтересованности в трансфере голкипера сборной Украины.