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  4. Не Лунин и не Трубин. Ман Сити нашел вратаря, который заменит Эдерсона
Англия
23 апреля 2025, 13:55 |
633
0

Не Лунин и не Трубин. Ман Сити нашел вратаря, который заменит Эдерсона

Диогу Кошта согласился присоединиться к английскому гранду

23 апреля 2025, 13:55 |
633
0
Не Лунин и не Трубин. Ман Сити нашел вратаря, который заменит Эдерсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Голкипер португальского «Порту» Диогу Кошта согласился присоединиться к английскому «Манчестер Сити» во время летнего трансферного окна.

Представители «горожан» провели успешные переговоры с агентами вратаря и уладили все финансовые вопросы предстоящего контракта. Ключевую роль в этом соглашении сыграл влиятельный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы Кошты.

В контракте 25-летнего португальца есть пункт о выкупе в размере 75 млн евро, поэтому руководству «Манчестер Сити» не придется ждать соглашения «Порту».

Нынешний первый номер английского коллектива Эдерсон с высокой вероятностью покинет АПЛ после окончания текущего сезона. В услугах бразильца заинтересованы несколько клубов Саудовской Аравии.

Кошта всю карьеру провел в структуре «Порту», выступая за молодежные и юношеские команды. В текущем сезоне провел 41 матч во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола. В 18 поединках португалец сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Стоит отметить, что кроме Диогу «Манчестер Сити» рассматривал и другие кандидатуры на роль первого номера – Андрея Лунина из «Реала» и Анатолия Трубина из «Бенфики».

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Порту Манчестер Сити Диогу Кошта трансферы трансферы АПЛ Андрей Лунин Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: Get French Football News
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