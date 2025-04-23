Не Лунин и не Трубин. Ман Сити нашел вратаря, который заменит Эдерсона

Голкипер португальского «Порту» Диогу Кошта согласился присоединиться к английскому «Манчестер Сити» во время летнего трансферного окна.

Представители «горожан» провели успешные переговоры с агентами вратаря и уладили все финансовые вопросы предстоящего контракта. Ключевую роль в этом соглашении сыграл влиятельный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы Кошты.

В контракте 25-летнего португальца есть пункт о выкупе в размере 75 млн евро, поэтому руководству «Манчестер Сити» не придется ждать соглашения «Порту».

Нынешний первый номер английского коллектива Эдерсон с высокой вероятностью покинет АПЛ после окончания текущего сезона. В услугах бразильца заинтересованы несколько клубов Саудовской Аравии.

Кошта всю карьеру провел в структуре «Порту», выступая за молодежные и юношеские команды. В текущем сезоне провел 41 матч во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола. В 18 поединках португалец сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Стоит отметить, что кроме Диогу «Манчестер Сити» рассматривал и другие кандидатуры на роль первого номера – Андрея Лунина из «Реала» и Анатолия Трубина из «Бенфики».