Трансферная бомба. Ман Сити начал переговоры о звезде сборной Украины

Украинский голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Манчестер Сити, сообщает FootballTransfers.

По информации источника, чемпион Англии всерьез рассматривает возможность подписания 23-летнего вратаря и уже начал переговоры с его представителями.

За украинца Манчестер Сити готов будет сделать первое предложение в размере 25 млн евро. Однако эта сумма не устраивает Бенфику, которая хочет получить за вратаря 40 млн евро.

Отмечается, что интерес английского гранда к Трубину возник не на пустом месте, ведь голкипер находился на радаре «горожан» еще с начала прошлого сезона.

Украинец рассматривается как потенциальная замена вратарям «Манчестер Сити» Эдерсону и Штефану Ортеге, которые могут сменить команду летом.