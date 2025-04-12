Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба. Ман Сити начал переговоры о звезде сборной Украины
Португалия
12 апреля 2025, 00:45 | Обновлено 12 апреля 2025, 00:54
1320
0

Трансферная бомба. Ман Сити начал переговоры о звезде сборной Украины

Чемпион Англии хочет подписать Анатолия Трубина, голкипера Бенфики

12 апреля 2025, 00:45 | Обновлено 12 апреля 2025, 00:54
1320
0
Трансферная бомба. Ман Сити начал переговоры о звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Манчестер Сити, сообщает FootballTransfers.

По информации источника, чемпион Англии всерьез рассматривает возможность подписания 23-летнего вратаря и уже начал переговоры с его представителями.

За украинца Манчестер Сити готов будет сделать первое предложение в размере 25 млн евро. Однако эта сумма не устраивает Бенфику, которая хочет получить за вратаря 40 млн евро.

Отмечается, что интерес английского гранда к Трубину возник не на пустом месте, ведь голкипер находился на радаре «горожан» еще с начала прошлого сезона.

Украинец рассматривается как потенциальная замена вратарям «Манчестер Сити» Эдерсону и Штефану Ортеге, которые могут сменить команду летом.

По теме:
ФОТО. Жену звездного футболиста ограбили. Это случилось в Дубаи
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Рома ищет форварда на следующий сезон. Что ждет Довбика?
Манчестер Сити Анатолий Трубин Бенфика трансферы АПЛ трансферы чемпионат Португалии по футболу Эдерсон Штефан Ортега
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марлон ГОМЕС: «Сбросил обувь после матча? Это обычная терапия»
Футбол | 11 апреля 2025, 23:23 0
Марлон ГОМЕС: «Сбросил обувь после матча? Это обычная терапия»
Марлон ГОМЕС: «Сбросил обувь после матча? Это обычная терапия»

Полузащитник Шахтера забил два мяча в поединке УПЛ против ЛНЗ

Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Бокс | 11 апреля 2025, 05:45 8
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»

Итаума считает, что еще не готов к такому бою

Нереальный камбэк. Кременчуг выиграл в овертайме и стал чемпионом Украины
Хоккей | 11.04.2025, 21:45
Нереальный камбэк. Кременчуг выиграл в овертайме и стал чемпионом Украины
Нереальный камбэк. Кременчуг выиграл в овертайме и стал чемпионом Украины
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Футбол | 11.04.2025, 09:28
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Футбол | 11.04.2025, 02:37
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
10.04.2025, 20:43 16
Футбол
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
11.04.2025, 02:33
Бокс
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
10.04.2025, 07:49 10
Футбол
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 8
Футбол
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
11.04.2025, 03:50 6
Футбол
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
10.04.2025, 20:06 19
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем