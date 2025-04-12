Трансферная бомба. Ман Сити начал переговоры о звезде сборной Украины
Чемпион Англии хочет подписать Анатолия Трубина, голкипера Бенфики
Украинский голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Манчестер Сити, сообщает FootballTransfers.
По информации источника, чемпион Англии всерьез рассматривает возможность подписания 23-летнего вратаря и уже начал переговоры с его представителями.
За украинца Манчестер Сити готов будет сделать первое предложение в размере 25 млн евро. Однако эта сумма не устраивает Бенфику, которая хочет получить за вратаря 40 млн евро.
Отмечается, что интерес английского гранда к Трубину возник не на пустом месте, ведь голкипер находился на радаре «горожан» еще с начала прошлого сезона.
Украинец рассматривается как потенциальная замена вратарям «Манчестер Сити» Эдерсону и Штефану Ортеге, которые могут сменить команду летом.
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