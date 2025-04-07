Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Рейтинг возглавил представитель дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель
Футбольный статистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих голкиперов мира – свои позиции узнали и представители Украины.
23-летний Анатолий Трубин разместился на 11-й позиции, его трансферная стоимость составляет 25 млн евро. Он выступает в составе португальской «Бенфики». Стоит отметить, что многие вратари имеют одинаковую цену – в этом случае высшее место занимал тот, кто моложе.
Представитель мадридского «Реала» Андрей Лунин, которому исполнилось 26 лет, занимает 27-е место в списке. Его трансферная стоимость – 20 млн евро.
Рейтинг возглавил голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель с ценником в 40 млн евро. Аналогичный показатель у вратаря лондонского «Арсенала» Давида Райи, но он на два года старше, поэтому идет вторым (27 лет против 29).
Рейтинг самых дорогих голкиперов мира (по версии Transfermarkt):
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