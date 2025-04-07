Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов

Футбольный статистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих голкиперов мира – свои позиции узнали и представители Украины.

23-летний Анатолий Трубин разместился на 11-й позиции, его трансферная стоимость составляет 25 млн евро. Он выступает в составе португальской «Бенфики». Стоит отметить, что многие вратари имеют одинаковую цену – в этом случае высшее место занимал тот, кто моложе.

Представитель мадридского «Реала» Андрей Лунин, которому исполнилось 26 лет, занимает 27-е место в списке. Его трансферная стоимость – 20 млн евро.

Рейтинг возглавил голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель с ценником в 40 млн евро. Аналогичный показатель у вратаря лондонского «Арсенала» Давида Райи, но он на два года старше, поэтому идет вторым (27 лет против 29).

Рейтинг самых дорогих голкиперов мира (по версии Transfermarkt):