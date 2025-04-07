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  4. Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
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07 апреля 2025, 20:19 |
3593
3

Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов

Рейтинг возглавил представитель дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель

07 апреля 2025, 20:19 |
3593
3
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Футбольный статистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих голкиперов мира – свои позиции узнали и представители Украины.

23-летний Анатолий Трубин разместился на 11-й позиции, его трансферная стоимость составляет 25 млн евро. Он выступает в составе португальской «Бенфики». Стоит отметить, что многие вратари имеют одинаковую цену – в этом случае высшее место занимал тот, кто моложе.

Представитель мадридского «Реала» Андрей Лунин, которому исполнилось 26 лет, занимает 27-е место в списке. Его трансферная стоимость – 20 млн евро.

Рейтинг возглавил голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель с ценником в 40 млн евро. Аналогичный показатель у вратаря лондонского «Арсенала» Давида Райи, но он на два года старше, поэтому идет вторым (27 лет против 29).

Рейтинг самых дорогих голкиперов мира (по версии Transfermarkt):

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Грегор Кобель Боруссия Дортмунд Давид Райя Арсенал Лондон Анатолий Трубин Бенфика Андрей Лунин Реал Мадрид рейтинг Transfermarkt
Николай Титюк Источник: Transfermarkt
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Комментарии 4
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avk2307
Ну і хто тепер Трубіну скаже, що він не правий був коли в Бенфіку переходив і контракт з Шахтарем не продовжив.
Срна і Романо про 60 млн говорили, а Трубін вибрав вірний варіант.
Бо як ми бачим на сьогодні вже таких цінників як 60 навіть трансфермаркт не дає.
А Судаков ще довго чекатиме 60 ...
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+4
Saar
Дів італійця по 35 млн - красені
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+1
Yura
6 место Онана, это шутка?
Ответить
0
Владислав
xyйня под названием сафонов, по их мнению, стоит 22м €???😂😂😂
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0
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