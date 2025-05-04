Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?

Неважно, подпишет ли в итоге Анчелотти контракт со сборной Бразилии: все равно «Реал» тренировать следующей осенью не будет. Перес прощался с тренерами даже после сезонов, когда те выигрывали Ла Лигу и ЛЧ, а игровой год без трофеев точно не простит. Тем более, есть и более объективные причины не продолжать сотрудничество с Карло. Главная: итальянский наставник так и не смог решить хотя бы одну из проблем команды в течение сезона. На самом деле, он даже не пытался: трудностей было слишком много, а устранить все сразу было невозможно, поэтому Анчелотти искал не путь решения – а возможности пережить бурю. Пережил ли? Ну, скорее да: «Реал» не вылетел из ЛЧ слишком рано, по состоянию на первые числа мая имеет призрачный, но шанс на победу в Ла Лиге, выступил в финале Кубка Испании, пусть и неудачно. Однако просто пережить плохой сезон – это не для «Реала». Клуб и лично Перес хотят большего – роста, который приведет к большим победам. Или просто побед, даже без роста. Поэтому Анчелотти – почти out, а Хаби Алонсо – очень близко in.

Однако итальянец передаст испанцу не только один из самых дорогих составов мира, но еще и все те проблемы, с которыми не справился сам. С чем именно придется иметь дело Алонсо после подписания контракта с «Реалом» и какие шансы это вывезти – фиксируем в данном материале.

Позиционная атака – мертвая

Открываем показатель «голы с игры» для клубов Ла Лиги в сезоне (он не учитывает стандарты, автоголы и контратаки). Там «Реал» – второй. И это было бы нормально вне контекста. Но он есть: «Барселона» имеет огромное преимущество (59 против 42). И это при том, что вообще-то состав атаки «Реала» значительно сильнее каталонского: у «Барселоны» нет игрока поколения (Мбаппе) и способного забивать много полузащитника (Беллингем), а на скамейке запасных из группы нападения есть разве что Торрес. Кстати, «Реал» уступает прямому конкуренту и по голам в контратаках, и по забитым со стандартов, то есть это не выбор приоритетов в пользу чего-то другого и сознательная жертва позиционной структурой – последней просто нет. «Атлетико» имеет лишь на 3 гола меньше с игры – и это команда, о которой регулярно говорят как об «одномерной» и «неспособной играть иначе, кроме как от обороны, в топ-матчах». По количеству созданных моментов после передач «матрасники» вообще опережают «сливочных»...

Конечно, можно создавать шансы и по-другому. Например, «Реал» второй лучший по возможностям, которые пришли после попыток дриблинга и вследствие неподготовленных ударов. Но ты не можешь закладываться, что футболисты будут выигрывать матч за матчем только за счёт индивидуального мастерства. Они победят «Алавес» и «Хетафе» (по 1:0), но уступят «Валенсии» (1:2) – и это будет стоить важных очков в чемпионской гонке. А в ЛЧ столкнутся с «Арсеналом», который имеет сильных защитников и отлаженную структуру игры без мяча, и вылетят без шансов (1:5 по сумме 2-х противостояний). Надо иметь что-то работающее в атаке на стабильной основе. И Алонсо это сможет дать: в текущем сезоне его команда 3-я в Бундеслиге по голам с игры, но по созданным после игры в пас моментам – 2-я, только «Бавария» лучше. И это при том, что «Байер» вне топ-4 по генерации шансов за счет дриблинга. Алонсо может починить атаку. Вопрос лишь в том, как быстро.

Команда не умеет качественно играть без мяча

В предыдущих сезонах «Реал» Анчелотти защищался без значительного прессинга – а в этом пытался его подключить. Может, не был уверен в центре поля без Крооса и Вальверде (уругваец был вынужден много играть на фланге обороны), или в защите, где вечно была куча травмированных. Однако команда точно стала стараться отбирать мяч выше – ее показатель PPDA (интенсивность прессинга: количество передач, которые делает соперник до твоей попытки его вернуть) уменьшился с 11.93 до 11.08. Тогда, вы подумаете, должно было уменьшиться и присутствие соперников у ворот «Реала»... И будете неправы. В прошлом сезоне 25% времени во время матчей «сливочных» мяч проводил на их трети поля, в этом – 27%; было 167 передач в радиусе 18 метров от ворот команды (без учета кроссов) – в этом сезоне команда идет в темпе на пробитие отметки в 170 (а впереди еще матч с «Барсой», поэтому статистика может быть еще ухудшена). То есть лучше не стало: «Реал» теперь уязвим к быстрым атакам и контратакам.

И ничего из этого не получил: по отборам мяча на чужой трети поля «Реал» даже не в топ-7. У него только 72, а у команд Ла Лиги против него – 82. То есть оцените масштаб проблемы: команда добавляет в попытках прессинга, но зато давление ее оппонентов, по меньшей мере треть из которых – автобусы, эффективнее. Да и вообще: «Реал» просто стал много пропускать. До недавнего отрезка из 3-х сухарей в ЛЛ получал в свои ворота в среднем больше гола за матч, в ЛЧ пропустил 22 раза в 14-ти поединках, а на ноль отыграл вообще только раз – против «Бреста». «Ливерпуль», «Милан», «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Арсенал» забивали ему хотя бы дважды (а сколько же в перечне проблемных команд!), а «Барселона» – как минимум 3 в каждой из 3-х встреч в сезоне. Оборона не лучшая на дистанции, а против способных разбить сомнительный прессинг «Реала» соперников – откровенно плохая. У Хаби в чемпионский год с «Байером» показатель PPDA был хуже, чем сейчас у «Реала» – но команда пропустила лишь 24 гола в результативной Б1. Если мадридцам не подходит именно прессинг как явление – Алонсо сделает их сильными и без него. Наверное.

Мбаппе и Вини мешают команде. А еще – друг другу

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С игрой без мяча могут быть проблемы, если Мбаппе и Винисиус не начнут работать в обороне. У француза 34 случая в чемпионате, когда он возвращал своей команде мяч, у бразильца – 63, а у одного лишь Ямаля – 103. И от звездной пары нападающих даже не требуют стабильно отбирать мячи у защитников – просто перекрывайте пасовые линии и помогайте закрыть соперника в прессинг-ловушке на фланге, а тот сам выбьет. Вот и все. Ничего необычного, просто двигайся, а не стой в стороне. Если мимо тебя уже пробежали, то пусть бегут – просто до этого момента сделай продвижение оппонента вперед хоть немножко тяжелее. Но Мбаппе и Винисиус не делают. Регулярно во время момента, когда мяч влетает в ворота «Реала», эта парочка стоит где-то у центра поля, потому что не успела вернуться. Или даже не пыталась. Из-за них против «Реала» легко владеть мячом.

Это доказал «Арсенал» в первом матче плей-офф (0:3), в котором мадридцы пытались давить на защитников – но не забирали круглый в передних двух третях поля. Минимальное поражение по владению (47 на 53), по попыткам отбора мяча на последней трети – 1:2, по перехватам – 0:1. И это при том, что «Реал» уступал более получаса, поэтому вроде бы как был вынужден проявлять активность, хотя бы пытаться... Итак, с Вини и Мбаппе Анчелотти построить достойную игру без мяча не смог. Тогда у Хаби 2 варианта: найти подход к каждому (это реально: за сборную Франции Мбаппе иногда отрабатывает!), или попрощаться хотя бы с одним. По этому сезону очевидно, что геймченджер – Мбаппе, поэтому выбор не в пользу бразильца. Одного футболиста, который несколько выпадает из игры без мяча, команда сможет потянуть. Но если бы проблема Мбаппе и Винисиуса ограничивалась только их равнодушием в обороне...

Они дублируют позиции друг друга на мяче. Оба – вингеры, сколько бы каждый второй не рассказывал, что Мбаппе может быть крутым центральным нападающим. Он тяготеет к флангу. Футболисты воруют друг у друга пространство, приводят друг к другу соперников. Между ними нет какой-то фантастической химии, они не создают моменты вдвоем – то, что они работают на расстоянии 10 метров, не помогает команде. К тому же, Мбаппе в центре нападения – это запрет на активные вбегания в штрафную площадку для Беллингема. В прошлом сезоне он забил почти два десятка голов в одной только Ла Лиге и стал третьим в голосовании на ЗМ – а в этом те качества, которые сделали его мировой звездой ранее, не востребованы. Потому что у тебя не может быть одновременно на поле столько нацеленных на атаку футболистов. Тренеру приходится выбирать, и он, и это вполне естественно, выбирает другую роль для Беллингема, потому что он может быть полезным и в центре поля. Дуэт Мбаппе и Винисиуса не состоялся – и Хаби будет должен принять трудное решение. Подобного в Германии с ним не случалось.

Куртуа – надежный, но крайне травматичный

Даже если бы вторым вратарем команды был какой-то ноунейм, а не основной игрок украинской сборной, я бы все равно поднял этот вопрос. Потому что входить в сезон с одним только Куртуа – это самоубийство. Только в этом игровом году у него 3 повреждения и более 2-х месяцев вне игры суммарно, в прошлом – 2 травмы и почти 300 дней, еще сезоном ранее – 3, чуть больше месяца в лазарете. Он не помог «Реалу» и сборной примерно в 80-и поединках на промежутке – это полтора сезона футбола. Ему уже 32, последние повреждения – мышечные, то есть организм стабильно дает осечки. При этом Тибо все еще крутой вратарь: он в топ-8 киперов Ла Лиги по показателю пост-шота (показывает, от скольких голов спас, отталкиваясь от xG ударов в створ). Поэтому очевидных причин отказываться от него нет. Потому что где искать замену? Но покажите мне хоть один топ-клуб Европы последних лет, который бы держался за кипера, который регулярно травмируется. А? Таких просто нет, потому что топы хотят гарантий. Куртуа таких не дает.

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Иметь хорошего второго номера при таких обстоятельствах – роскошь. И «Реал» имеет. Однако Лунин уже не первый год доказывает, что готов быть основным если не в «Реале», то в какой-то команде-участнице ЛЧ – точно. До этого его как-то сдерживали от переезда Анчелотти и выигранные трофеи. А теперь? Кубков нет, на горизонте построение нового проекта, на что может уйти время, перспективы быть первым номером отсутствуют – всё за то, чтобы не оставаться. Алонсо придётся что-то пообещать Лунину. Возможно, один из турниров, но не Кубок Испании. Или конкуренцию, но не такую, когда Куртуа играет всегда, когда может, а настоящую. Если Лунин уйдет, а «Реал» не будет иметь сильного второго кипера (а ты попробуй найти такого на рынке, если можешь предложить ему только сидеть под Куртуа), то в моменты отсутствия Тибо будет страдать. Вот как было недавно против «Валенсии»: вышел третий номер, пропустил дважды после двух выстрелов в створ, команда уступила (1:2).

Самая талантливая скамейка запасных

Замены «Арсенала» в матчах с «Реалом» в ЛЧ: Троссард, Тирни, Уайт, Троссард, Уайт, Тирни, Зинченко. Замены «Реала» в тех же поединках: Васкес, Гарсия, Диас, Себальйос, Гарсия, Эндрик, Модрич, Диас. И это еще Гюлер не получил свой шанс. Диас играл бы в основе у большинства команд-участниц основного этапа ЛЧ, Гюлер – где-то в половине, Эндрик – в четверти, а Себальйос и Модрич – у всех, стремящихся к владению мячом. Иногда и Родриго с Камавингой садятся на скамейку... Пока кубки выигрывались, а Анчелотти не требовал максимальной отдачи (очень мягкий тренер, ну в самом деле), проблем не было. Теперь придет Хаби – не диктатор, но требовательный. И придёт тогда, когда нет больших побед. Ему придется что-то обещать не только Лунину – но и всем остальным. Больше времени, больше шансов, большую роль для каждого. На самом деле, как минимум в первое время Алонсо придется больше разговаривать с футболистами, чем тренировать. Если хоть где-то ошибется в коммуникации – будет пожар внутри. Пока основа не гарантирует результат, терять такую скамейку запасных нельзя. В «Байере» тренер коммуницировал хорошо, его любили.

Тонкости работы с Пересом

Вы, наверное, знаете, как все работает в «Манчестер Сити»: там Гвардиола действительно уже больше менеджер, чем тренер. Он контролирует вообще все: трансферы, подготовку молодых футболистов, тренировки. Как в «Реале»? Полностью наоборот: тренер работает только между матчами и в течение матчей. Его мнение относительно трансферов (почти) не учитывается. Анчелотти же не дурак: ему не нужен был Мбаппе, а особенно после прогресса Винисиуса. Есть уверенность, что одного из двух Карло, если бы мог, обменял бы вот прямо сейчас на Хоселу. Но не может. Перес работает над трансферами и покупает лучших по своему мнению, а тренер в «Реале» получает этих игроков – и пытается что-то выстроить, в идеале выставляя на поле всех самых дорогих одновременно. Поэтому последние успешные наставники клуба – Зидан и Анчелотти, которые не имеют своего особого стиля игры. Они хамелеоны – меняются в зависимости от того, с чем приходится работать. Хаби, если ничего не изменится, не получит ту звезду, которая ему нужна, а получит такую, что нравится Пересу.

И Алонсо, в целом, может вывезти. Потому что какие-то недорогие трансферы под него, чтобы «задобрить», будут, а испанец благодаря таким – Гримальдо, Бонифейс, Хофманн, Джака – Бундеслигу впервые в истории «Байера» выиграл. Да и футбол Хаби не является радикальным: например, он стремится к интенсивности, однако даже в чемпионский год его команда была в середине таблицы прессинг-показателей. У Хаби есть собственные футбольные идеи, но он может быть гибким: в первом круге этого сезона, например, припарковал автобус, чтобы остановить «Баварию», и это сработало (1:1). Так что сотрудничество специалиста и президента может быть успешным. Единственное что: будто бы «Реал» уже дошел до точки, когда игнорирование желаний тренера может стоить больших неудач. Еще раз: Анчелотти никогда не говорил, что ему лично нужен Мбаппе. Но тот приехал – работа без мяча стала хуже, а Беллингем и Винисиус из главных претендентов на ЗМ превратились в футболистов, которые делают результат в одном матче из 3-4-х.

Будет тяжело

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Хаби начнет с того, что он не очень-то и будет тренером. Потому что мадридцам сейчас нужен... эм... менеджер проекта, причем менеджер с весьма ограниченными полномочиями. Для Переса он будет неким предпринимателем, с которым надо как можно осторожнее вести переговоры и заключить выгодную для обеих сторон сделку (договорятся ли сразу продать Вини и купить «дешевых» исполнителей под нужды Алонсо?). Для основных футболистов – психологом, который сумеет успокоить (потому что вы видели, что творили в течение сезона те же Рюдигер и Винисиус? Работа над ментальным здоровьем игроков – обязательная). Для запасных – духовным наставником, который расскажет о важности труда, развития, работы над собой и необходимости ценить то, что имеешь. Для СМИ и болельщиков – тем самым человеком, который перед концертом, начало которого несколько задерживается, выходит на сцену и просит не волноваться – и зрители действительно перестают волноваться. А потом да, можно начать что-то тренировать: придумать роль на мяче для Александра-Арнольда, дать чёткие наставления Мбаппе по функциям на поле, вернуть (или нет) врывания Беллингема в штрафную и так далее.

Хаби-тренер приедет в Мадрид только ближе к декабрю даже в том случае, если контракт с ним подпишут сразу после финального свистка последнего тура Ла Лиги. До этого с командой будут какие-то другие Хаби – даже более важные и нужные клубу именно сейчас. И этим многим-многим Хаби придется решить задачи, которые не смог Анчелотти – единственный в истории 5-кратный победитель ЛЧ. Будет нереально трудно. Но Алонсо действительно талантлив, а его предыдущий опыт доказывает, что он может устранить хотя бы некоторые из проблем «Реала». В конце концов, он принял аутсайдера Бундеслиги осенью – и за полтора года поднял его на вершину. Это чудо, по сравнению с которым «вылечить» (о, теперь он и врач!) самый богатый клуб мира – не что-то страшное. Он действительно готов принять этот вызов. И он заслужил это. У него может не получиться. Но он точно выполнит большой объем работы по восстановлению команды, точно поразит нас несколькими совершенно неожиданными тактическими решениями и, не сомневаюсь, подарит нам пару-тройку памятных матчей уже в первые полгода в клубе.

А еще он прояснит, насколько мы с вами глупы (или нет?), господа эксперты. Вот мы уже как почти сезон бьемся головой о стену и говорим, что «Реал» не может в прессинг, а Вини и Мбаппе несовместимы – а Хаби придет и найдет решение с сохранением обоих в течение относительно короткого времени. Вот же весело будет...