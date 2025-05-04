Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?
Размышляем о том, насколько сложным будет житье-бытье Хаби в Мадриде
Неважно, подпишет ли в итоге Анчелотти контракт со сборной Бразилии: все равно «Реал» тренировать следующей осенью не будет. Перес прощался с тренерами даже после сезонов, когда те выигрывали Ла Лигу и ЛЧ, а игровой год без трофеев точно не простит. Тем более, есть и более объективные причины не продолжать сотрудничество с Карло. Главная: итальянский наставник так и не смог решить хотя бы одну из проблем команды в течение сезона. На самом деле, он даже не пытался: трудностей было слишком много, а устранить все сразу было невозможно, поэтому Анчелотти искал не путь решения – а возможности пережить бурю. Пережил ли? Ну, скорее да: «Реал» не вылетел из ЛЧ слишком рано, по состоянию на первые числа мая имеет призрачный, но шанс на победу в Ла Лиге, выступил в финале Кубка Испании, пусть и неудачно. Однако просто пережить плохой сезон – это не для «Реала». Клуб и лично Перес хотят большего – роста, который приведет к большим победам. Или просто побед, даже без роста. Поэтому Анчелотти – почти out, а Хаби Алонсо – очень близко in.
Однако итальянец передаст испанцу не только один из самых дорогих составов мира, но еще и все те проблемы, с которыми не справился сам. С чем именно придется иметь дело Алонсо после подписания контракта с «Реалом» и какие шансы это вывезти – фиксируем в данном материале.
Позиционная атака – мертвая
Открываем показатель «голы с игры» для клубов Ла Лиги в сезоне (он не учитывает стандарты, автоголы и контратаки). Там «Реал» – второй. И это было бы нормально вне контекста. Но он есть: «Барселона» имеет огромное преимущество (59 против 42). И это при том, что вообще-то состав атаки «Реала» значительно сильнее каталонского: у «Барселоны» нет игрока поколения (Мбаппе) и способного забивать много полузащитника (Беллингем), а на скамейке запасных из группы нападения есть разве что Торрес. Кстати, «Реал» уступает прямому конкуренту и по голам в контратаках, и по забитым со стандартов, то есть это не выбор приоритетов в пользу чего-то другого и сознательная жертва позиционной структурой – последней просто нет. «Атлетико» имеет лишь на 3 гола меньше с игры – и это команда, о которой регулярно говорят как об «одномерной» и «неспособной играть иначе, кроме как от обороны, в топ-матчах». По количеству созданных моментов после передач «матрасники» вообще опережают «сливочных»...
Конечно, можно создавать шансы и по-другому. Например, «Реал» второй лучший по возможностям, которые пришли после попыток дриблинга и вследствие неподготовленных ударов. Но ты не можешь закладываться, что футболисты будут выигрывать матч за матчем только за счёт индивидуального мастерства. Они победят «Алавес» и «Хетафе» (по 1:0), но уступят «Валенсии» (1:2) – и это будет стоить важных очков в чемпионской гонке. А в ЛЧ столкнутся с «Арсеналом», который имеет сильных защитников и отлаженную структуру игры без мяча, и вылетят без шансов (1:5 по сумме 2-х противостояний). Надо иметь что-то работающее в атаке на стабильной основе. И Алонсо это сможет дать: в текущем сезоне его команда 3-я в Бундеслиге по голам с игры, но по созданным после игры в пас моментам – 2-я, только «Бавария» лучше. И это при том, что «Байер» вне топ-4 по генерации шансов за счет дриблинга. Алонсо может починить атаку. Вопрос лишь в том, как быстро.
Команда не умеет качественно играть без мяча
В предыдущих сезонах «Реал» Анчелотти защищался без значительного прессинга – а в этом пытался его подключить. Может, не был уверен в центре поля без Крооса и Вальверде (уругваец был вынужден много играть на фланге обороны), или в защите, где вечно была куча травмированных. Однако команда точно стала стараться отбирать мяч выше – ее показатель PPDA (интенсивность прессинга: количество передач, которые делает соперник до твоей попытки его вернуть) уменьшился с 11.93 до 11.08. Тогда, вы подумаете, должно было уменьшиться и присутствие соперников у ворот «Реала»... И будете неправы. В прошлом сезоне 25% времени во время матчей «сливочных» мяч проводил на их трети поля, в этом – 27%; было 167 передач в радиусе 18 метров от ворот команды (без учета кроссов) – в этом сезоне команда идет в темпе на пробитие отметки в 170 (а впереди еще матч с «Барсой», поэтому статистика может быть еще ухудшена). То есть лучше не стало: «Реал» теперь уязвим к быстрым атакам и контратакам.
И ничего из этого не получил: по отборам мяча на чужой трети поля «Реал» даже не в топ-7. У него только 72, а у команд Ла Лиги против него – 82. То есть оцените масштаб проблемы: команда добавляет в попытках прессинга, но зато давление ее оппонентов, по меньшей мере треть из которых – автобусы, эффективнее. Да и вообще: «Реал» просто стал много пропускать. До недавнего отрезка из 3-х сухарей в ЛЛ получал в свои ворота в среднем больше гола за матч, в ЛЧ пропустил 22 раза в 14-ти поединках, а на ноль отыграл вообще только раз – против «Бреста». «Ливерпуль», «Милан», «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Арсенал» забивали ему хотя бы дважды (а сколько же в перечне проблемных команд!), а «Барселона» – как минимум 3 в каждой из 3-х встреч в сезоне. Оборона не лучшая на дистанции, а против способных разбить сомнительный прессинг «Реала» соперников – откровенно плохая. У Хаби в чемпионский год с «Байером» показатель PPDA был хуже, чем сейчас у «Реала» – но команда пропустила лишь 24 гола в результативной Б1. Если мадридцам не подходит именно прессинг как явление – Алонсо сделает их сильными и без него. Наверное.
Мбаппе и Вини мешают команде. А еще – друг другу
С игрой без мяча могут быть проблемы, если Мбаппе и Винисиус не начнут работать в обороне. У француза 34 случая в чемпионате, когда он возвращал своей команде мяч, у бразильца – 63, а у одного лишь Ямаля – 103. И от звездной пары нападающих даже не требуют стабильно отбирать мячи у защитников – просто перекрывайте пасовые линии и помогайте закрыть соперника в прессинг-ловушке на фланге, а тот сам выбьет. Вот и все. Ничего необычного, просто двигайся, а не стой в стороне. Если мимо тебя уже пробежали, то пусть бегут – просто до этого момента сделай продвижение оппонента вперед хоть немножко тяжелее. Но Мбаппе и Винисиус не делают. Регулярно во время момента, когда мяч влетает в ворота «Реала», эта парочка стоит где-то у центра поля, потому что не успела вернуться. Или даже не пыталась. Из-за них против «Реала» легко владеть мячом.
Это доказал «Арсенал» в первом матче плей-офф (0:3), в котором мадридцы пытались давить на защитников – но не забирали круглый в передних двух третях поля. Минимальное поражение по владению (47 на 53), по попыткам отбора мяча на последней трети – 1:2, по перехватам – 0:1. И это при том, что «Реал» уступал более получаса, поэтому вроде бы как был вынужден проявлять активность, хотя бы пытаться... Итак, с Вини и Мбаппе Анчелотти построить достойную игру без мяча не смог. Тогда у Хаби 2 варианта: найти подход к каждому (это реально: за сборную Франции Мбаппе иногда отрабатывает!), или попрощаться хотя бы с одним. По этому сезону очевидно, что геймченджер – Мбаппе, поэтому выбор не в пользу бразильца. Одного футболиста, который несколько выпадает из игры без мяча, команда сможет потянуть. Но если бы проблема Мбаппе и Винисиуса ограничивалась только их равнодушием в обороне...
Они дублируют позиции друг друга на мяче. Оба – вингеры, сколько бы каждый второй не рассказывал, что Мбаппе может быть крутым центральным нападающим. Он тяготеет к флангу. Футболисты воруют друг у друга пространство, приводят друг к другу соперников. Между ними нет какой-то фантастической химии, они не создают моменты вдвоем – то, что они работают на расстоянии 10 метров, не помогает команде. К тому же, Мбаппе в центре нападения – это запрет на активные вбегания в штрафную площадку для Беллингема. В прошлом сезоне он забил почти два десятка голов в одной только Ла Лиге и стал третьим в голосовании на ЗМ – а в этом те качества, которые сделали его мировой звездой ранее, не востребованы. Потому что у тебя не может быть одновременно на поле столько нацеленных на атаку футболистов. Тренеру приходится выбирать, и он, и это вполне естественно, выбирает другую роль для Беллингема, потому что он может быть полезным и в центре поля. Дуэт Мбаппе и Винисиуса не состоялся – и Хаби будет должен принять трудное решение. Подобного в Германии с ним не случалось.
Куртуа – надежный, но крайне травматичный
Даже если бы вторым вратарем команды был какой-то ноунейм, а не основной игрок украинской сборной, я бы все равно поднял этот вопрос. Потому что входить в сезон с одним только Куртуа – это самоубийство. Только в этом игровом году у него 3 повреждения и более 2-х месяцев вне игры суммарно, в прошлом – 2 травмы и почти 300 дней, еще сезоном ранее – 3, чуть больше месяца в лазарете. Он не помог «Реалу» и сборной примерно в 80-и поединках на промежутке – это полтора сезона футбола. Ему уже 32, последние повреждения – мышечные, то есть организм стабильно дает осечки. При этом Тибо все еще крутой вратарь: он в топ-8 киперов Ла Лиги по показателю пост-шота (показывает, от скольких голов спас, отталкиваясь от xG ударов в створ). Поэтому очевидных причин отказываться от него нет. Потому что где искать замену? Но покажите мне хоть один топ-клуб Европы последних лет, который бы держался за кипера, который регулярно травмируется. А? Таких просто нет, потому что топы хотят гарантий. Куртуа таких не дает.
Иметь хорошего второго номера при таких обстоятельствах – роскошь. И «Реал» имеет. Однако Лунин уже не первый год доказывает, что готов быть основным если не в «Реале», то в какой-то команде-участнице ЛЧ – точно. До этого его как-то сдерживали от переезда Анчелотти и выигранные трофеи. А теперь? Кубков нет, на горизонте построение нового проекта, на что может уйти время, перспективы быть первым номером отсутствуют – всё за то, чтобы не оставаться. Алонсо придётся что-то пообещать Лунину. Возможно, один из турниров, но не Кубок Испании. Или конкуренцию, но не такую, когда Куртуа играет всегда, когда может, а настоящую. Если Лунин уйдет, а «Реал» не будет иметь сильного второго кипера (а ты попробуй найти такого на рынке, если можешь предложить ему только сидеть под Куртуа), то в моменты отсутствия Тибо будет страдать. Вот как было недавно против «Валенсии»: вышел третий номер, пропустил дважды после двух выстрелов в створ, команда уступила (1:2).
Самая талантливая скамейка запасных
Замены «Арсенала» в матчах с «Реалом» в ЛЧ: Троссард, Тирни, Уайт, Троссард, Уайт, Тирни, Зинченко. Замены «Реала» в тех же поединках: Васкес, Гарсия, Диас, Себальйос, Гарсия, Эндрик, Модрич, Диас. И это еще Гюлер не получил свой шанс. Диас играл бы в основе у большинства команд-участниц основного этапа ЛЧ, Гюлер – где-то в половине, Эндрик – в четверти, а Себальйос и Модрич – у всех, стремящихся к владению мячом. Иногда и Родриго с Камавингой садятся на скамейку... Пока кубки выигрывались, а Анчелотти не требовал максимальной отдачи (очень мягкий тренер, ну в самом деле), проблем не было. Теперь придет Хаби – не диктатор, но требовательный. И придёт тогда, когда нет больших побед. Ему придется что-то обещать не только Лунину – но и всем остальным. Больше времени, больше шансов, большую роль для каждого. На самом деле, как минимум в первое время Алонсо придется больше разговаривать с футболистами, чем тренировать. Если хоть где-то ошибется в коммуникации – будет пожар внутри. Пока основа не гарантирует результат, терять такую скамейку запасных нельзя. В «Байере» тренер коммуницировал хорошо, его любили.
Тонкости работы с Пересом
Вы, наверное, знаете, как все работает в «Манчестер Сити»: там Гвардиола действительно уже больше менеджер, чем тренер. Он контролирует вообще все: трансферы, подготовку молодых футболистов, тренировки. Как в «Реале»? Полностью наоборот: тренер работает только между матчами и в течение матчей. Его мнение относительно трансферов (почти) не учитывается. Анчелотти же не дурак: ему не нужен был Мбаппе, а особенно после прогресса Винисиуса. Есть уверенность, что одного из двух Карло, если бы мог, обменял бы вот прямо сейчас на Хоселу. Но не может. Перес работает над трансферами и покупает лучших по своему мнению, а тренер в «Реале» получает этих игроков – и пытается что-то выстроить, в идеале выставляя на поле всех самых дорогих одновременно. Поэтому последние успешные наставники клуба – Зидан и Анчелотти, которые не имеют своего особого стиля игры. Они хамелеоны – меняются в зависимости от того, с чем приходится работать. Хаби, если ничего не изменится, не получит ту звезду, которая ему нужна, а получит такую, что нравится Пересу.
И Алонсо, в целом, может вывезти. Потому что какие-то недорогие трансферы под него, чтобы «задобрить», будут, а испанец благодаря таким – Гримальдо, Бонифейс, Хофманн, Джака – Бундеслигу впервые в истории «Байера» выиграл. Да и футбол Хаби не является радикальным: например, он стремится к интенсивности, однако даже в чемпионский год его команда была в середине таблицы прессинг-показателей. У Хаби есть собственные футбольные идеи, но он может быть гибким: в первом круге этого сезона, например, припарковал автобус, чтобы остановить «Баварию», и это сработало (1:1). Так что сотрудничество специалиста и президента может быть успешным. Единственное что: будто бы «Реал» уже дошел до точки, когда игнорирование желаний тренера может стоить больших неудач. Еще раз: Анчелотти никогда не говорил, что ему лично нужен Мбаппе. Но тот приехал – работа без мяча стала хуже, а Беллингем и Винисиус из главных претендентов на ЗМ превратились в футболистов, которые делают результат в одном матче из 3-4-х.
Будет тяжело
Хаби начнет с того, что он не очень-то и будет тренером. Потому что мадридцам сейчас нужен... эм... менеджер проекта, причем менеджер с весьма ограниченными полномочиями. Для Переса он будет неким предпринимателем, с которым надо как можно осторожнее вести переговоры и заключить выгодную для обеих сторон сделку (договорятся ли сразу продать Вини и купить «дешевых» исполнителей под нужды Алонсо?). Для основных футболистов – психологом, который сумеет успокоить (потому что вы видели, что творили в течение сезона те же Рюдигер и Винисиус? Работа над ментальным здоровьем игроков – обязательная). Для запасных – духовным наставником, который расскажет о важности труда, развития, работы над собой и необходимости ценить то, что имеешь. Для СМИ и болельщиков – тем самым человеком, который перед концертом, начало которого несколько задерживается, выходит на сцену и просит не волноваться – и зрители действительно перестают волноваться. А потом да, можно начать что-то тренировать: придумать роль на мяче для Александра-Арнольда, дать чёткие наставления Мбаппе по функциям на поле, вернуть (или нет) врывания Беллингема в штрафную и так далее.
Хаби-тренер приедет в Мадрид только ближе к декабрю даже в том случае, если контракт с ним подпишут сразу после финального свистка последнего тура Ла Лиги. До этого с командой будут какие-то другие Хаби – даже более важные и нужные клубу именно сейчас. И этим многим-многим Хаби придется решить задачи, которые не смог Анчелотти – единственный в истории 5-кратный победитель ЛЧ. Будет нереально трудно. Но Алонсо действительно талантлив, а его предыдущий опыт доказывает, что он может устранить хотя бы некоторые из проблем «Реала». В конце концов, он принял аутсайдера Бундеслиги осенью – и за полтора года поднял его на вершину. Это чудо, по сравнению с которым «вылечить» (о, теперь он и врач!) самый богатый клуб мира – не что-то страшное. Он действительно готов принять этот вызов. И он заслужил это. У него может не получиться. Но он точно выполнит большой объем работы по восстановлению команды, точно поразит нас несколькими совершенно неожиданными тактическими решениями и, не сомневаюсь, подарит нам пару-тройку памятных матчей уже в первые полгода в клубе.
А еще он прояснит, насколько мы с вами глупы (или нет?), господа эксперты. Вот мы уже как почти сезон бьемся головой о стену и говорим, что «Реал» не может в прессинг, а Вини и Мбаппе несовместимы – а Хаби придет и найдет решение с сохранением обоих в течение относительно короткого времени. Вот же весело будет...
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