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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
04.05.2025 22:00 – FT 0 : 0
Атлетик Бильбао
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Испания
05 мая 2025, 01:23 | Обновлено 05 мая 2025, 01:32
21
0

Баскское дерби. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао разошлись миром в Ла Лиге

Команда из Бильбао сохраняет за собой 4-ю позицию в зоне Лиги чемпионов

05 мая 2025, 01:23 | Обновлено 05 мая 2025, 01:32
21
0
Баскское дерби. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В 34-м туре Ла Лиги Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао сыграли вничью 0:0 на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.

Это баскское дерби, обычно отличающееся эмоциями и напряжением, на этот раз было безголевым.

«Реал Сосьедад» остался на 11-м месте с 43 очками, усложнив выполнение задачи – попадание в еврокубки.

Атлетик с 61 очком сохраняет 4-ю позицию. Место в топ-5 дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Ла Лига. 34-й тур, 4 мая 2025

Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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