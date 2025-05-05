Баскское дерби. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао разошлись миром в Ла Лиге

В 34-м туре Ла Лиги Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао сыграли вничью 0:0 на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.

Это баскское дерби, обычно отличающееся эмоциями и напряжением, на этот раз было безголевым.

«Реал Сосьедад» остался на 11-м месте с 43 очками, усложнив выполнение задачи – попадание в еврокубки.

Атлетик с 61 очком сохраняет 4-ю позицию. Место в топ-5 дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Ла Лига. 34-й тур, 4 мая 2025

Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао – 0:0