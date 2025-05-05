04.05.2025 22:00 – FT 0 : 0
Испания05 мая 2025, 01:23 | Обновлено 05 мая 2025, 01:32
21
0
Баскское дерби. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао разошлись миром в Ла Лиге
Команда из Бильбао сохраняет за собой 4-ю позицию в зоне Лиги чемпионов
05 мая 2025, 01:23 | Обновлено 05 мая 2025, 01:32
21
0
В 34-м туре Ла Лиги Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао сыграли вничью 0:0 на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне.
Это баскское дерби, обычно отличающееся эмоциями и напряжением, на этот раз было безголевым.
«Реал Сосьедад» остался на 11-м месте с 43 очками, усложнив выполнение задачи – попадание в еврокубки.
Атлетик с 61 очком сохраняет 4-ю позицию. Место в топ-5 дает право сыграть в Лиге чемпионов.
Ла Лига. 34-й тур, 4 мая 2025
Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2025, 20:00 83
Гол и ассист Цары приносят «горожанам» очередную победу
Футбол | 04 мая 2025, 10:48 51
Арда Туран может возглавить донецкий клуб
Бокс | 04.05.2025, 09:11
Футбол | 04.05.2025, 06:23
Футбол | 05.05.2025, 01:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2025, 21:54 101
03.05.2025, 01:57
03.05.2025, 22:31 3
03.05.2025, 21:08
03.05.2025, 08:26 4
03.05.2025, 07:48 4
03.05.2025, 00:02 5
03.05.2025, 06:23 34