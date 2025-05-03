В воскресенье, 4 мая состоится игра 34-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедадом» и «Атлетиком Бильбао». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

После 33-х игр команда занимает 11 место в чемпионате и имеет на своем счету 42 очка. 4 балла отделяют коллектив от 7-й позиции, которая будет давать возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, потому что на попадание в Лигу чемпионов «Сосьедад» уже потерял математические шансы. В Кубке Испании клуб дошел до полуфинала, где потерпел поражение от мадридского «Реала», а в 1/8 Лиги Европы вылетел после проигрыша «Манчестер Юнайтед».

Атлетик Бильбао

Баскская команда сейчас находится на 4-м месте в чемпионате и имеет 60 очков в активе. Отрыв от ближайшего конкурента за выход в Лигу чемпионов составляет 6 очков, поэтому фактически команда выполнила цели на сезон. В кубке клуб вылетел еще в 1/8 от «Осасуны», а в первом полуфинале Лиги Европы разгромно уступил тому же «МЮ» со счетом 3:0.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках 3 победы одержал «Атлетик», еще в 2 матчах торжествовал «Сосьедад». В игре первого круга чемпионата минимальное преимущество получили «львы» благодаря голу Сансета.

Интересные факты

«Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы в последних 3 матчах Ла Лиги – 2 поражения и ничья.

У «Атлетика» лучшая оборона в этом сезоне чемпионата – за 33 игры клуб пропустил 26 голов.

«Сосьедад» забил всего 32 гола за 33 поединка в этом сезоне Ла Лиги – 4-й худший показатель среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Реал Сосьедад: Ремиро – Лопес, Пачеко, Мартин, Арамбуру – Субименди – Гомес, Мендес, Марин, Кубо – Оярсабаль

Атлетик Бильбао: Симон – Берчиче, Альварес, Вивиан, Горосабель – Прадос Диас, Хаурегисар – Уильямс, Гомес, Уильямс – Гурусета

Прогноз

Хотя «Сосьедад» сейчас в плохой форме, он все равно остается неудобным соперником для любой команды, так что очевидного фаворита в этой игре нет. Однако клубы не забивают большого количества голов в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Тотал меньше 2.5 1.5 Сделать ставку

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