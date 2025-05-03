Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
04.05.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 мая 2025, 20:50 | Обновлено 03 мая 2025, 21:59
42
0

Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 4 мая в 22:00 по Киеву

03 мая 2025, 20:50 | Обновлено 03 мая 2025, 21:59
42
0
Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Реал Сосьедад. Пабло Марин

В воскресенье, 4 мая состоится игра 34-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедадом» и «Атлетиком Бильбао». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

После 33-х игр команда занимает 11 место в чемпионате и имеет на своем счету 42 очка. 4 балла отделяют коллектив от 7-й позиции, которая будет давать возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, потому что на попадание в Лигу чемпионов «Сосьедад» уже потерял математические шансы. В Кубке Испании клуб дошел до полуфинала, где потерпел поражение от мадридского «Реала», а в 1/8 Лиги Европы вылетел после проигрыша «Манчестер Юнайтед».

Атлетик Бильбао

Баскская команда сейчас находится на 4-м месте в чемпионате и имеет 60 очков в активе. Отрыв от ближайшего конкурента за выход в Лигу чемпионов составляет 6 очков, поэтому фактически команда выполнила цели на сезон. В кубке клуб вылетел еще в 1/8 от «Осасуны», а в первом полуфинале Лиги Европы разгромно уступил тому же «МЮ» со счетом 3:0.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках 3 победы одержал «Атлетик», еще в 2 матчах торжествовал «Сосьедад». В игре первого круга чемпионата минимальное преимущество получили «львы» благодаря голу Сансета.

Интересные факты

  • «Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы в последних 3 матчах Ла Лиги – 2 поражения и ничья.
  • У «Атлетика» лучшая оборона в этом сезоне чемпионата – за 33 игры клуб пропустил 26 голов.
  • «Сосьедад» забил всего 32 гола за 33 поединка в этом сезоне Ла Лиги – 4-й худший показатель среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Реал Сосьедад: Ремиро – Лопес, Пачеко, Мартин, Арамбуру – Субименди – Гомес, Мендес, Марин, Кубо – Оярсабаль

Атлетик Бильбао: Симон – Берчиче, Альварес, Вивиан, Горосабель – Прадос Диас, Хаурегисар – Уильямс, Гомес, Уильямс – Гурусета

Прогноз

Хотя «Сосьедад» сейчас в плохой форме, он все равно остается неудобным соперником для любой команды, так что очевидного фаворита в этой игре нет. Однако клубы не забивают большого количества голов в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
4 мая 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Тотал меньше 2.5 1.5 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Анчелотти назвал основную причину проблем Реала в этом сезоне
Эмполи – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Атлетик Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Футбол | 03 мая 2025, 20:50 0
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем

Марино – о встрече с Ярославом

Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Футбол | 03 мая 2025, 03:10 1
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает

Ламин забил один из голов в матче

ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Хоккей | 03.05.2025, 18:15
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03.05.2025, 06:23
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Бокс | 03.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20 1
Бокс
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
02.05.2025, 07:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем