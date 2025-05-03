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  4. Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Испания
03 мая 2025, 03:10 |
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Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает

Ламин забил один из голов в матче

03 мая 2025, 03:10 |
160
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Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В среду, 30 апреля, прошел матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер». Поединок завершился вничью 3:3.

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По информации испанских СМИ, лидер «Барселоны» Ламин Ямаль собрал нескольких игроков «Барселоны» после матча с миланцами и сказал важные слова.

«Мы должны победить у Милана несмотря ни на что», – сказал Ламин одноклубникам.

Ответный матч между «Барселоной» и «Интером» пройдет 6 мая в 22:00 по Киеву.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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