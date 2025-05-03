Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ламин забил один из голов в матче
В среду, 30 апреля, прошел матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер». Поединок завершился вничью 3:3.
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По информации испанских СМИ, лидер «Барселоны» Ламин Ямаль собрал нескольких игроков «Барселоны» после матча с миланцами и сказал важные слова.
«Мы должны победить у Милана несмотря ни на что», – сказал Ламин одноклубникам.
Ответный матч между «Барселоной» и «Интером» пройдет 6 мая в 22:00 по Киеву.
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