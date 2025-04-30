В среду, 30 апреля, прошел матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

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Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Поединок завершился вничью 3:3.

На 1-й минуте забил Тюрам, а на 21-й Дюмфрис. Один гол каталонцы отыграли усилиями Ямаля, а равным счет в матче сделал Ферран Торрес.

Во втором тайме миланцы снова вышли вперед благодаря дублю Дюмфриса на 64-й минуте. Счет стал равным через одну минуту – автогол на счету Яна Зоммера - 3:3. Больше голов в этом сумасшедшем матче команды не забивали



Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Лига чемпионов. Полуфинал. 30 апреля.

Барселона – Интер – 3:3

Голы: Ямаль, 24, Торрес, 39, Зоммер, 65 (аг) – Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64.

ГОЛ! Тюрям, 1 мин, 0:1

ГОЛ! Дюмфрис, 21 мин, 0:2

ГОЛ! Ямаль, 24 мин, 1:2

ГОЛ! Торрес, 38 мин, 2:2

ГОЛ! Дюмфриз, 64 мин, 2:3

ГОЛ! Зоммер, 65 мин, 3:3