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Барселона
30.04.2025 22:00 – FT 3 : 3
Интер Милан
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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 23:59 |
3258
0

Барселона – Интер – 3:3. Триллер в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов

30 апреля 2025, 23:59 |
3258
0
Барселона – Интер – 3:3. Триллер в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 апреля, прошел матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Поединок завершился вничью 3:3.

На 1-й минуте забил Тюрам, а на 21-й Дюмфрис. Один гол каталонцы отыграли усилиями Ямаля, а равным счет в матче сделал Ферран Торрес.

Во втором тайме миланцы снова вышли вперед благодаря дублю Дюмфриса на 64-й минуте. Счет стал равным через одну минуту – автогол на счету Яна Зоммера - 3:3. Больше голов в этом сумасшедшем матче команды не забивали

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Лига чемпионов. Полуфинал. 30 апреля.

Барселона – Интер – 3:3
Голы: Ямаль, 24, Торрес, 39, Зоммер, 65 (аг) – Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64.

ГОЛ! Тюрям, 1 мин, 0:1

ГОЛ! Дюмфрис, 21 мин, 0:2

ГОЛ! Ямаль, 24 мин, 1:2

ГОЛ! Торрес, 38 мин, 2:2

ГОЛ! Дюмфриз, 64 мин, 2:3

ГОЛ! Зоммер, 65 мин, 3:3

События матча

65’
ГОЛ ! Автогол забил Янн Соммер (Интер Милан).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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