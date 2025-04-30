В среду, 30 апреля, состоится первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором будут играть каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Игра пройдет в Барселоне (Испания) на поле стадиона «Монтжуик», начало – в 22:00 по Киеву.

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«Барселона» завоевала уже два трофея в сезоне, выиграв на выходных Кубок Испании, лидирут в Ла Лиге, имея преимущество над «Реалом» и продолжает успешный путь в Лиге чемпионов, где впервые за многие годы сыграет в полуфинале. Команда Флика забивает в каждом матче, проиграла лишь однажды в 2025 году и получила усиление в лице возвращения тер Штегена. Вместо этого «Интер» переживает спад: четыре матча без побед, вылет из Кубка Италии и потеря лидерства в Серии А. У миланцев почти нет травмированных, но общая форма команды вызывает тревогу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Интер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Барселона Интер Милан Победа Барселоны 1.66 Сделать ставку

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