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Лига Чемпионов
Барселона
30.04.2025 22:00 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 07:00 | Обновлено 30 апреля 2025, 07:02
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Барселона – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка полуфинала Лиги чемпионов

30 апреля 2025, 07:00 | Обновлено 30 апреля 2025, 07:02
65
0
Барселона – Интер. Текстовая трансляция матча

В среду, 30 апреля, состоится первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором будут играть каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Игра пройдет в Барселоне (Испания) на поле стадиона «Монтжуик», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Барселона» завоевала уже два трофея в сезоне, выиграв на выходных Кубок Испании, лидирут в Ла Лиге, имея преимущество над «Реалом» и продолжает успешный путь в Лиге чемпионов, где впервые за многие годы сыграет в полуфинале. Команда Флика забивает в каждом матче, проиграла лишь однажды в 2025 году и получила усиление в лице возвращения тер Штегена. Вместо этого «Интер» переживает спад: четыре матча без побед, вылет из Кубка Италии и потеря лидерства в Серии А. У миланцев почти нет травмированных, но общая форма команды вызывает тревогу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Интер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Барселона
30 апреля 2025 -
22:00
Интер Милан
Победа Барселоны 1.66 Сделать ставку

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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