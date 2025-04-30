Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
Несмотря на шесть забитых мячей, команды определят финалиста в Милане
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
«Барселона» – «Интер» – 3:3
Голы: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65, аг – Тюрям, 1, Думфрис, 21, 63
Предупреждение: Кубарси, 68 – Чалханоглу, 55
«Барселона»: Щенсны – Кунде (Эрик Гарсия, 44), Мартинес, Кубарси (Кристенсен, 83), Мартин (Араухо, 46) – Педри (Гави, 83), где Йонг – Ямаль, Ольмо (Фермин Лопес, 68), Рафинья – Торрес
«Интер»: Зоммер – Бисек, Ачерби, Бастони – Думфрис (Дармиан, 81), Мхитарян, Чалханоглу (Фраттези, 70), Барелл, Димарко (Аугусто, 55) – Тюрам (Зелински, 81), Лаутаро Мартинес (Тареми, 46)
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион: «Монтжуик» (Барселона, Испания)
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🤜Дали Барсі по зубам!
І все ж недостатньо отрути❗🐍
Було, щоб звитягу здобути❗😢😢
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Але на Сан-Сіро🏟️
Тріумфують змії! 💙🖤🐍🐍🐍
У це щиро вірю:
Про це мої мрії!
Будуть биті каталонці❗
...... "Як роса на сонці"❗ 😊
Перед тем как всякие пидары начнут меня минусовать ознакомитесь со статистикой и расскажите мне в чем же Интер красавчики, кроме фарта.
Удары - 19:7
Удары в створ - 9:3!!!!!!
Угловые - 7:2
Владение мячем - 72%-28%