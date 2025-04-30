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Лига Чемпионов
Барселона
30.04.2025 22:00 – FT 3 : 3
Интер Милан
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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 23:54 | Обновлено 30 апреля 2025, 23:57
647
7

Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ

Несмотря на шесть забитых мячей, команды определят финалиста в Милане

30 апреля 2025, 23:54 | Обновлено 30 апреля 2025, 23:57
647
7
Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
УЕФА

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Барселона» – «Интер» – 3:3

Голы: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65, аг – Тюрям, 1, Думфрис, 21, 63

Предупреждение: Кубарси, 68 – Чалханоглу, 55

«Барселона»: Щенсны – Кунде (Эрик Гарсия, 44), Мартинес, Кубарси (Кристенсен, 83), Мартин (Араухо, 46) – Педри (Гави, 83), где Йонг – Ямаль, Ольмо (Фермин Лопес, 68), Рафинья – Торрес

«Интер»: Зоммер – Бисек, Ачерби, Бастони – Думфрис (Дармиан, 81), Мхитарян, Чалханоглу (Фраттези, 70), Барелл, Димарко (Аугусто, 55) – Тюрам (Зелински, 81), Лаутаро Мартинес (Тареми, 46)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Монтжуик» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Viktor Shuper
топовий матч. дуже цікаво було дивитися. але такої зливи голів узагалі не очікував
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+1
Капітошkа
Класний матч!!!
Все вирішиться на Джузеппе Меацца у матчі-відповіді...
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0
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️ЗА ИНТЕР💙🖤
❤️😸Мурлика, як тобі гра? 😊
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0
Макс Максов
О це вже щось схоже на ЛЧ!
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0
Saar
Інтер - зіграв чисто по-італійськи! Зоммер все трішки погіршив. Але все рівно, красені! В Мілані все вирішиться.
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0
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️ЗА ИНТЕР💙🖤
Браво, Дюмфріс і Тюрам! ⚽⚽⚽
🤜Дали Барсі по зубам!
І все ж недостатньо отрути❗🐍
Було, щоб звитягу здобути❗😢😢
.
Але на Сан-Сіро🏟️
Тріумфують змії! 💙🖤🐍🐍🐍
У це щиро вірю:
Про це мої мрії!
Будуть биті каталонці❗
...... "Як роса на сонці"❗ 😊
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-1
NATS
Интер был сегодня супервезучий. За весь матч 4 полумомента и 3 гола(3 удара в створ - 3 гола. 2 угловых - 2 гола с них). У барсы 7 голевых моментов и те же 3 мяча. Ну  и Щесны провалил матч, пропустил всё, что можно., в отличии от Зомера.
Перед тем как всякие пидары начнут меня минусовать ознакомитесь со статистикой и расскажите мне в чем же Интер красавчики, кроме фарта. 
Удары - 19:7
Удары в створ - 9:3!!!!!!
Угловые - 7:2
Владение мячем - 72%-28%
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-3
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