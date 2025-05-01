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Лига чемпионов
01 мая 2025, 05:54 |
136
0

ФЛИК: Мы были в похожей ситуации против Атлетико в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер Барселоны прокомментировал ничейный матч против Интер в 1/2 финала ЛЧ

01 мая 2025, 05:54 |
136
0
ФЛИК: Мы были в похожей ситуации против Атлетико в полуфинале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 против Интера (3:3):

«Мы не очень хорошо начали, но сразу же вернулись в игру. Второй тайм был зрелищным. Остался один матч, и мы должны его выиграть. Я думаю, что это подпадает под описание «финал перед финалом»!

То, как мы играли в полуфинале Лиги чемпионов, было очень круто. Мы знали, что Интер – одна из лучших команд в Европе. Но нам нужно лучше защищаться; нам нужно лучше работать на следующей неделе. Мы были в похожей ситуации против Атлетико в полуфинале Кубка Испании, и мы приехали к ним и выиграли!

Сегодня, после матча, я ничего им не сказал. Иногда лучше нам всем поспать, а потом поговорить. Мы вернулись после двух пропущенных. Ламин очень хорошо отыграл, он много создавал, и он забил наш первый гол. Он фантастический игрок, все это знают. В больших матчах вы видите качество таких игроков, и очень хорошо, что он у нас есть.

На следующей неделе Интер не может просто защищаться. Они должны попытаться забить. Это полуфинал Лиги чемпионов, и здесь четыре лучшие команды Европы. Мы играем со стилем и уверенностью, и мы знаем, на что способны. На следующей неделе у нас есть 90 минут, и, надеюсь, этого будет достаточно, чтобы попасть в финал. Это наша цель, и мы будем за нее бороться.

При счете 0:2 я знал, что это полуфинал между великими клубами, и я знал, что они демонстрируют огромный опыт. Они также хорошо играют на опережение, но Ламин показал нам путь вперед. Его гол, который сделал счет 1:2, был очень важным.

Ямаль – он особенный. Я уже говорил это раньше, но он гений. Когда я наблюдаю за ним со стороны, то вижу некоторые вещи, но когда ты пересматриваешь видео, это невероятно – детали того, что он делает, невероятны. То, что он показал сегодня, – это то, чего мы от него хотим и что нам от него нужно. В больших матчах он появляется, и я думаю, что он наслаждался ситуацией. Я очень рад, что такой талант, если он появляется раз в 50 лет, как сказал Симоне [Индзаги], есть в Барселоне».

Защитник Барселоны Пау Кубарси:

«Именно наш менталитет обеспечил нам ничью, а не поражение. Нам есть над чем работать, потому что им нужно было слишком мало усилий, чтобы нанести вред. Мы поедем на их стадион и попробуем их победить.

Не так давно я и не мог представить, что буду играть в полуфинале Лиги чемпионов с Барселоной. Сейчас я очень счастлив. Я знаю, что наши болельщики будут с нами до конца, потому что они знают, что на следующей неделе мы поедем к Интеру в гости, чтобы победить. Тем временем, нам нужно изучить некоторые детали. Но нам не нужен негатив: это уже потрясающий сезон».

Лидер Барселоны Рафинья:

«Учитывая, что мы были дома, есть ощущение, что мы могли бы показать гораздо лучший результат. Справедливо отдать должное Интеру, потому что они очень хорошо выполняли свои задачи.

Они особенно сильны на угловых! Для нас важно то, что мы добились результата, который позволяет нам понять, что в Милане может произойти все, что угодно.

Уступая 0:2, мы просто успокоились и начали борьбу, чтобы совершить камбэк. Мы начали играть в свою игру и навязывать свой план. Возможно, мы слишком рисковали, но мы хотели положительного результата, и нашим долгом было попытаться одержать победу в этом первом матче. Результат не самый худший в мире».

Видеообзор матча Барселона – Интер (3:3)

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Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Рафинья Диас Пау Кубарси Лига чемпионов Барселона Интер Милан Барселона - Интер пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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