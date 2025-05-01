ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 против Барселоны (3:3):

«Мы увидели фантастический матч и знали, что полуфинал – это сложно. Мы могли даже выиграть. Мне очень понравилось, как вошли в игру наши запасные игроки. Наши болельщики знают, что мы делали все возможное в трудные времена, и мы знаем, что во вторник будет «финал».

Это была совсем не простая игра, и вчера у меня были сомнения относительно готовности Тюрама. Но я считаю, что он и команда были чрезвычайными. Более двадцати минут мы играли с одним нападающим, потому что Тюрам устал. Но наша работа была великолепной.

Левандовски отсутствовал, но это клуб, построенный из своей академии, и поэтому, если вы посмотрите, насколько хорошо они построены, это дает мне еще больше гордости за то, как мы выступали, как мы играли.

В перерыве мы немного изменили состав. Мы должны были еще лучше закрывать Ламина Ямала – этот парень действительно произвел впечатление на меня. Действительно. Поэтому мы хотели играть и прессинговать намного выше на поле. Мои ребята не очень отдохнули после игры с Ромой, но они отдали все силы и впечатлили меня.

Были великолепные моменты, но были и моменты, когда мы страдали. Нам противостояла великолепная команда. Но теперь они знают, что на следующей неделе будут противостоять другой великой команде в Милане – Интеру.

Ямаль? Такие таланты рождаются раз в 50 лет, мне пришлось приставить к нему сразу трех футболистов, чтобы сдержать».

Лучший игрок матча, защитник Интера Дензел Дюмфрис:

«Это был отличный корнер от Димарко. Я выиграл дуэль и я был в правильном месте. Первый гол был потрясающего качества от Маркуса; удивительное касание».

Хавбек Интера Генрих Мхитарян:

«Это была сумасшедшая игра. На нее было приятно смотреть, но очень тяжело играть. Мы так долго вели в первом тайме – не то чтобы мы думали, что игра выиграна, Барселона оказывала на нас сильное давление. Они очень хорошо владели мячом.

Против Барселоны нелегко играть. Это очень хорошая команда, молодая и талантливая. Они хорошо владеют мячом, знают, как играть в футбол.

Ямаль? Весь мир видит, какой он хороший футболист. Он игрок, который блистает. Мы пытались остановить его, но это было так сложно, потому что у него огромный талант. Надеюсь, на следующей неделе мы не позволим ему играть так много».

Голкипер Интера Ян Зоммер:

«Это было тяжело. Хорошая игра в футбол. Мы знали, чего здесь ожидать. Мы знали, что должны хорошо защищаться. Но мы также знали, что получим свои шансы, если будем достаточно умными. Мы использовали это очень хорошо. Хорошая ничья в итоге!

Нам нужно проанализировать эпизоды, в которых они забили голы. Мы просто должны найти способ снять давление. В первом тайме у нас было немного больше проблем с построением игры, и у нас было мало вариантов между линиями. Во втором тайме было лучше.

У нас вдруг появилось больше пространства, лучшие позиции между линиями. Очевидно, что это важно для нашей игры, когда у нас есть такое облегчение. Мы подготовились к тому, что нам, возможно, придется бить дальние удары, и мы хорошо с этим справились. Мы также попробуем это сделать во второй игре. Я с нетерпением жду этого!»

Видеообзор матча Барселона – Интер (3:3)