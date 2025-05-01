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Лига чемпионов
01 мая 2025, 03:22 |
387
0

Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?

Лионель и Криштиану стали легендами спорта, а Ламин уже сейчас опережает их график

01 мая 2025, 03:22 |
387
0
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Лионель Месси, Криштиану Роналду та Ламин Ямаль

30 апреля Барселона сыграла вничью с Интером в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 со счетом 3:3.

Первый мяч в этой игре для сине-гранатовых забил юный вундеркинд Ламин Ямаль. Для 17-летнего Ламина это был 100-й поединок в карьере.

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На счету Ямала уже 22 забитых мяча и 33 ассиста. Любители цифр и статистики уже давно сравнивали его показатели с легендарными Лионелем Месси и Криштиану Роналду. А теперь есть еще больший предлог для сравнений после юбилейного матча Ламина.

Ямаль опережает график Лео и КриРо: у Месси в возрасте 17 лет было всего 9 игр, 1 гол и 0 ассистов, а у Роналду – 19 поединков, 5 мячей и 4 голевые передачи.

Месси провел 100-й матч когда ему было 20 лет. Тогда он уже успел отличиться 40 раз и отдать 13 голевых.

Роналду преодолел отметку в 100 поединков в возрасте 19 лет. Португалец за первую сотню встреч забил 17 голов и отметился 19 ассистами.

Видеообзор матча Барселона – Интер (3:3) с голом Ямала

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Ламин Ямаль Криштиану Роналду Лионель Месси статистика Барселона Интер Милан Барселона - Интер Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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