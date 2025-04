Ламин Ямаль превзошел достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Интер».

Ламин Ямаль в возрасте 17 лет и 291 день сыграл свой 100-й матч за «Барселону», а также отметился забитым голом.

Этот гол позволил испанцу стать самым молодым автором гола в полуфиналах Лиги чемпионов.

Предыдущее достижение принадлежало Килиану Мбаппе (18 лет и 140 дней).

