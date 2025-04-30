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30 апреля, свою первую полуфинальную встречу в плей-офф Лиги чемпионов проведут Барселона и Интер. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Каталонцы в этом сезоне идут на трэбл, первый шаг уже сделан, команда недавно обыграла в финале Кубка Испании сам мадридский Реал – 3:2, победный мяч в овертайме забил Кунде. Первый тайм упомянутой встречи Барса провела сильно, открыли счет и ничего не позволили сопернику, а вот во второй половине мадридцы перевернули игру, пришлось даже сравнивать счет.

Подопечные Ханси Флика близки к титулу и в Ла Лиге, где удерживают лидерство, опережая второй Реал на 4 очка. Команда сейчас в хорошей форме, поэтому вероятность трэбла действительно возрастает.

Команда в отличной форме, всего одно поражение в 28 встречах, да и там проиграли Боруссии Дортмунд на выезде 1:3, в ответном матче, после домашних 4:0. Не сыграет из-за травмы Левандовски, также не смогут выйти на поле Бальде, Берналь, Касадо.

Интер

Миланский клуб тоже претендовал до недавних пор на трэбл, но ситуация серьезно ухудшилась, теперь клуб может остаться и вовсе без трофеев. Интер вылетел из Кубка Италии, уступив в полуфинале Милану – 0:3, первая встреча завершилась 1:1. Есть уже проблемы и в Серии А, команда проиграла последний матч дома Роме – 0:1, из-за чего потеряла лидерство, теперь подопечные Симоне Индзаги идут вторыми, отставая от первого Наполи на три очка.

Можно смело утверждать, что борьбы на три фронта команда не выдержала, хотя еще не все потеряно. Выигрыш Лиги чемпионов перечеркнет неудачи на внутренней арене. «Сине-черные» находятся на серии из трех поражений во всех турнирах, за этот период не удалось ни разу забить. Предстоящую битву пропустят Карбони, Корреа и Павар.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний. Последний раз они пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов в 2022-м году, тогда Интер выиграл дома 1:0, а в гостях сыграл 3:3.

Прогноз

Каталонцы считаются фаворитами первой встречи, что вполне логично, так как клуб играет дома и находится в лучшей форме.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,64, ничья – 4,31, победа Интера – 5,15. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Прогнозы букмекеров на этот раз должны оправдаться, ставлю на чистую победу Барсы.

Прогноз Sport.ua Барселона Интер Милан Победа Барселоны 1.64 Сделать ставку

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