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  4. Двое получили 8.9. Известны оценки игроков за суперматч Барселона – Интер
Лига чемпионов
01 мая 2025, 04:24 |
141
0

Двое получили 8.9. Известны оценки игроков за суперматч Барселона – Интер

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 3:3

01 мая 2025, 04:24 |
141
0
Двое получили 8.9. Известны оценки игроков за суперматч Барселона – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Интер.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.

Наивысший балл получил автор дубля и ассиста Дензел Дюмфрис – 8.9. Столько же и у Ламина Ямала, но только после округления – 8.85.

Худшим в матче стал голкипер сине-гранатовых Войцех Щенсны – 5.6.

Оценки WhoScored за матч Барселона – Интер (3:3)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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