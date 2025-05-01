Двое получили 8.9. Известны оценки игроков за суперматч Барселона – Интер

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Интер.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:3.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.

Наивысший балл получил автор дубля и ассиста Дензел Дюмфрис – 8.9. Столько же и у Ламина Ямала, но только после округления – 8.85.

Худшим в матче стал голкипер сине-гранатовых Войцех Щенсны – 5.6.

Оценки WhoScored за матч Барселона – Интер (3:3)