Двое получили 8.9. Известны оценки игроков за суперматч Барселона – Интер
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 3:3
30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Интер.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам.
Наивысший балл получил автор дубля и ассиста Дензел Дюмфрис – 8.9. Столько же и у Ламина Ямала, но только после округления – 8.85.
Худшим в матче стал голкипер сине-гранатовых Войцех Щенсны – 5.6.
Оценки WhoScored за матч Барселона – Интер (3:3)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джаррелл Миллер отказался выходить на ринг против Фабио Уордли
Представители украинца решили напомнить чемпиону IBF правила бокса