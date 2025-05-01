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Лига чемпионов
01 мая 2025, 03:46 | Обновлено 01 мая 2025, 04:20
276
0

Не Ямаль. Определен лучший игрок полуфинального матча ЛЧ Барселона – Интера

Дензел Дюмфрис оформил дубль + ассист в поединке против сине-гранатовых (3:3)

01 мая 2025, 03:46 | Обновлено 01 мая 2025, 04:20
276
0
Не Ямаль. Определен лучший игрок полуфинального матча ЛЧ Барселона – Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Интер.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели выбрали лучшего игрока поединка – Дензела Дюмфриса:

«Надежен в обороне и очень решителен в атаке. Он сделал отличную передачу для первого мяча и сам забил два великолепных гола – великое достижение в таком противостоянии. Его выносливость и скорость создали много проблем для Барселоны».

Дензел уже на 1-й минуте отдал ассист на Маркуса Тюрама, а потом отличился на 21-й и 64-й минутах.

В этой игре очень хорошо себе проявил и 17-леней игрок Барсы Ламин Ямаль, но по количеству голевых действий у Дюмфриса явное преимущество – Ламин забил один гол на 24-й.

ФОТО. Определен лучший игрок полуфинального матча ЛЧ Барселона – Интера

Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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