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  4. Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
WTA
03 мая 2025, 21:17 | Обновлено 03 мая 2025, 21:29
5241
10

Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде

Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании

03 мая 2025, 21:17 | Обновлено 03 мая 2025, 21:29
5241
10
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Арина Соболенко

3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) состоялся финальный матч.

В поединке за трофей сошлись Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 4). Американка потерпела поражение в двух сетах.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:3, 7:6 (7:3)

В десятом гейме второй партии Коко не сумела подать на сет, в частности не реализовал один сетбол.

Это была десятая встреча соперниц. Счет стал 5:5. Арина провела четвертый финал в Мадриде и в третий раз выиграла титул.

Соболенко выиграла третий трофей в 2025 году (Брисбен и Майами). Для Коко это был первый финал в сезоне.

Гауфф станет третьей ракеткой мира с понедельника, обойдя Джессику Пегулу. Коко могла сместить со второй строчки Игу Свентек, но для этого нужно было стать чемпионкой в столице Испании.

И Коко, и Арина на пути к финалу переиграли украинских теннисисток. Гауфф во второй круге прошла Даяну Ястремскую, а Соболенко одолела Марту Костюк и Элину Свитолину в четвертьфинале и полуфинале соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Арина Соболенко Коко Гауфф WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Сказки ДАмбаса
В чём тут новость - один мужик победил другого мужика, подумаешь...
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+3
AndiM
Хто скаже, що на фото дві жінки, то бл бажаю вам таку жінку 
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+1
Vlad Holl
100% на стимуляторах ця бульбопотвора . А як пояснити , що не втомлюється.
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+1
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Сказки ДАмбаса
Шкода що сюди не можно кидати фотожаби
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0
Друг ФальКА
Ой, яке розчарування, всі українці так вірили в американку... Але на жаль не вдалось, все одно матч з боротьбою. Наступний раз обов'язково вийде. Це які повинні бути емоції. А мої насправді лише Фалько знає. Ну вони, діаметрально протилежні із ним. Гарного вечора
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-1
1945
Ариночка ещё раз доказала что на сегодняшний день ей нет равных
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
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