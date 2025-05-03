Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде

3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) состоялся финальный матч.

В поединке за трофей сошлись Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 4). Американка потерпела поражение в двух сетах.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:3, 7:6 (7:3)

В десятом гейме второй партии Коко не сумела подать на сет, в частности не реализовал один сетбол.

Это была десятая встреча соперниц. Счет стал 5:5. Арина провела четвертый финал в Мадриде и в третий раз выиграла титул.

Соболенко выиграла третий трофей в 2025 году (Брисбен и Майами). Для Коко это был первый финал в сезоне.

Гауфф станет третьей ракеткой мира с понедельника, обойдя Джессику Пегулу. Коко могла сместить со второй строчки Игу Свентек, но для этого нужно было стать чемпионкой в столице Испании.

И Коко, и Арина на пути к финалу переиграли украинских теннисисток. Гауфф во второй круге прошла Даяну Ястремскую, а Соболенко одолела Марту Костюк и Элину Свитолину в четвертьфинале и полуфинале соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко