Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании
3 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) состоялся финальный матч.
В поединке за трофей сошлись Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 4). Американка потерпела поражение в двух сетах.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал
Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:3, 7:6 (7:3)
В десятом гейме второй партии Коко не сумела подать на сет, в частности не реализовал один сетбол.
Это была десятая встреча соперниц. Счет стал 5:5. Арина провела четвертый финал в Мадриде и в третий раз выиграла титул.
Соболенко выиграла третий трофей в 2025 году (Брисбен и Майами). Для Коко это был первый финал в сезоне.
Гауфф станет третьей ракеткой мира с понедельника, обойдя Джессику Пегулу. Коко могла сместить со второй строчки Игу Свентек, но для этого нужно было стать чемпионкой в столице Испании.
И Коко, и Арина на пути к финалу переиграли украинских теннисисток. Гауфф во второй круге прошла Даяну Ястремскую, а Соболенко одолела Марту Костюк и Элину Свитолину в четвертьфинале и полуфинале соответственно.
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