Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала украинка в трех сетах проиграла четвертой ракетке мира Коко Гауфф из США за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США) [4] – 6:0, 2:6, 5:7

Бублик в первом сете против Коко стал для Даяны 12-м на уровне Тура и первым против представительницы топ-10 рейтинга WTA.

В середине второй партии Даяна взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.

В третьем сете развернулась настоящая драма. Даяна уступала 0:3 с двумя брейками и сумела сравнять. Гауфф снова взяла подачу украинки и в восьмом гейме едва не приняла на матч при 5:3, но Ястремская отыграла три матчбола, а затем сделал брейк. При 5:5 Даяна повела 30:0 и, к сожалению, не сумев закрыть за собой гейм на подаче, затем не взяла и подачу американки. Тяжелейшую победу отпраздновала Гауфф.

Ястремская и Гауфф провели третье очное противостояние. Коко добыла третью победу. В 2024 году американка выиграла у Даяны на кортах Мадрида и Ролан Гаррос.

Следующей соперницей Гауфф будет американка Энн Ли (WTA 62), которая во втором круге прошла Лейлу Фернандес (Канада, WTA 25).

Ястремская в столице Испании успела пройти Франческу Джонс. 24 апреля в Мадриде из украинок также сыграла Юлия Стародубцева, которая в 1/32 финала одолела Элизабетту Коччаретто.

Champion mindset 💪@CocoGauff comes back from a set down to defeat Yastremska 0-6, 6-2, 7-5 and is into the next round in Madrid. #MMOpen pic.twitter.com/qcE0X5tDZC