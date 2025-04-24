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WTA
24 апреля 2025, 23:15 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:43
1688
9

Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение

Даяна в трех сетах уступила Коко в матче 1/32 финала

24 апреля 2025, 23:15 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:43
1688
9
Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала украинка в трех сетах проиграла четвертой ракетке мира Коко Гауфф из США за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США) [4] – 6:0, 2:6, 5:7

Бублик в первом сете против Коко стал для Даяны 12-м на уровне Тура и первым против представительницы топ-10 рейтинга WTA.

В середине второй партии Даяна взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.

В третьем сете развернулась настоящая драма. Даяна уступала 0:3 с двумя брейками и сумела сравнять. Гауфф снова взяла подачу украинки и в восьмом гейме едва не приняла на матч при 5:3, но Ястремская отыграла три матчбола, а затем сделал брейк. При 5:5 Даяна повела 30:0 и, к сожалению, не сумев закрыть за собой гейм на подаче, затем не взяла и подачу американки. Тяжелейшую победу отпраздновала Гауфф.

Ястремская и Гауфф провели третье очное противостояние. Коко добыла третью победу. В 2024 году американка выиграла у Даяны на кортах Мадрида и Ролан Гаррос.

Следующей соперницей Гауфф будет американка Энн Ли (WTA 62), которая во втором круге прошла Лейлу Фернандес (Канада, WTA 25).

Ястремская в столице Испании успела пройти Франческу Джонс. 24 апреля в Мадриде из украинок также сыграла Юлия Стародубцева, которая в 1/32 финала одолела Элизабетту Коччаретто.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Даяна Ястремская Коко Гауфф WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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u6464u
здоровья Даяні, гідна гра, молодець, десь трошки не вистачило , мабуть все таки підвела травма плеча, а гра дух захватувало, дякую Даяно.
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+5
Alehandro
Норм гойдалки. Але, як завжди, гра у Даяни не стабільна: тут летить, тут - не летить... Коко перший сет, наче п'яненька була і походу зустрічі вже тверезіла)
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+4
Vlad Holl
Грає , провал , знову грає, знову провал і що з цим робити мабуть і сама не знає. Другий сет провал , початок 3 сету взагалі жах , заграла , провал , знову заграла і знову дупа . Еліна казала , що стала користуватися психологом і їй це дуже допомагає . А чому б і тобі не звернутися до спеціаліста мізкоправа.
Вирівняла 5 -5 і думав додавить Коко , так ні провалила два гейми без зусиль суперниці. 
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+3
roman75zpr
За такое поражение ни то что не стыдно, а огромный респект за борьбу!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Алгоритм дій Даяни: 
1.Повна домінація на корті. Блискуча гра, приниження суперниці. Партія, виграна на одному диханні.
2.Повна втрата концентрації. Провал на півтора сети. Фініта ля комедія? Як би не так...))
3.Опинившись на межі на поразки, включає "фенікса" (того самого, що воскресає з попелу), і раптом починає БОРОТИСЬ. Та ще й так несамовито, що зрівнює рахунок - і навіть виходить вперед (5-5, 30-0 в фінальнеій партії). Суперниця на межі відчаю, розводить руками, апелює до свого боксу і ледь не плаче. Здавалося б, бери її тепленькою, перемога справа кількох хвилин...
4.Стрес, переляк (невже я зараз виграю?), знову втрата концентрації, і знову провал. На цей раз - остаточний, бо фінішна стрічка перед носом. Суперниці залишається лише знизати плечима і взяти те, що підносять на блюдечку.
Даяна, як вона є. Класика))
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+1
C.Пеклов
Вчора Даяна теж трисетовий грала з тенісисткою з 2 сотні.Це говорить тільки про те,що вона може перемогти будь-кого в турі, й так сама програти будь-кому.Але молодець, сьогодні місцями теніс був найвищого гатунку!Успіху на наступному турнірі!
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+1
SosokDayany
Молодець Даяна,боролась проти топчика, але але .... Потрібно вводити правило коли грає Даяна , сторону корту суперниці подовжити на 20-30 см , а то сил вже немає дивитися як вона лупить в аут по довжині , причому робить це тоді коли казалось би і новачок попаде.
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0
Vitaly Kozak
Вчора під час завершення обговорення важкої гри Даяни з Джонс висловив сподівання, що перемога над Коко буде легшою. Дехто мінуснув мене, вважаючи, що то була іронія з мого боку. Але Даяна сьогодні довела, що якщо трохи додасть, то зможе перемагати і таких як Гофф.
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-2
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