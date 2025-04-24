Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение
Даяна в трех сетах уступила Коко в матче 1/32 финала
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/32 финала украинка в трех сетах проиграла четвертой ракетке мира Коко Гауфф из США за 2 часа и 23 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США) [4] – 6:0, 2:6, 5:7
Бублик в первом сете против Коко стал для Даяны 12-м на уровне Тура и первым против представительницы топ-10 рейтинга WTA.
В середине второй партии Даяна взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.
В третьем сете развернулась настоящая драма. Даяна уступала 0:3 с двумя брейками и сумела сравнять. Гауфф снова взяла подачу украинки и в восьмом гейме едва не приняла на матч при 5:3, но Ястремская отыграла три матчбола, а затем сделал брейк. При 5:5 Даяна повела 30:0 и, к сожалению, не сумев закрыть за собой гейм на подаче, затем не взяла и подачу американки. Тяжелейшую победу отпраздновала Гауфф.
Ястремская и Гауфф провели третье очное противостояние. Коко добыла третью победу. В 2024 году американка выиграла у Даяны на кортах Мадрида и Ролан Гаррос.
Следующей соперницей Гауфф будет американка Энн Ли (WTA 62), которая во втором круге прошла Лейлу Фернандес (Канада, WTA 25).
Ястремская в столице Испании успела пройти Франческу Джонс. 24 апреля в Мадриде из украинок также сыграла Юлия Стародубцева, которая в 1/32 финала одолела Элизабетту Коччаретто.
Champion mindset 💪@CocoGauff comes back from a set down to defeat Yastremska 0-6, 6-2, 7-5 and is into the next round in Madrid. #MMOpen pic.twitter.com/qcE0X5tDZC— wta (@WTA) April 24, 2025
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Валерий Василенко итожит два совершенно разных по сути противостояния
Вирівняла 5 -5 і думав додавить Коко , так ні провалила два гейми без зусиль суперниці.
1.Повна домінація на корті. Блискуча гра, приниження суперниці. Партія, виграна на одному диханні.
2.Повна втрата концентрації. Провал на півтора сети. Фініта ля комедія? Як би не так...))
3.Опинившись на межі на поразки, включає "фенікса" (того самого, що воскресає з попелу), і раптом починає БОРОТИСЬ. Та ще й так несамовито, що зрівнює рахунок - і навіть виходить вперед (5-5, 30-0 в фінальнеій партії). Суперниця на межі відчаю, розводить руками, апелює до свого боксу і ледь не плаче. Здавалося б, бери її тепленькою, перемога справа кількох хвилин...
4.Стрес, переляк (невже я зараз виграю?), знову втрата концентрації, і знову провал. На цей раз - остаточний, бо фінішна стрічка перед носом. Суперниці залишається лише знизати плечима і взяти те, що підносять на блюдечку.
Даяна, як вона є. Класика))