Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Даяна дожала Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 1000 в Испании
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/64 финала украинка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Франческу Джонс (WTA 138) за 2 часа и 29 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [Q] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
В третьей партии Ястремская выиграла четыре гейма подряд со счета 2:3, дважды взяв свою подачу и дважды сделав брейк.
Даяна и Франческа впервые провели очный поединок.
У Джонс редкое генетическое заболевание под названием синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. У нее по четыре пальца на обеих руках и всего семь – на ногах.
Несмотря на то, что ее тело совершенно не подходит для профессионального спорта, Франческа достаточно успешно проводит карьеру. В частности, на ее счету восемь трофеев на уровне ITF, а в 2025 году – победа на 75-тысячнике в Бразилии. В Мадриде британка прошла квалификацию, где обыграла Лауру Зигемунд и Кристину Букшу.
Следующей соперницей Ястремской будет четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США.
Во второй раунд Мадрида также вышла еще одна представительница Украины – Юлия Стародубецва. Юлия в первом круге одолела Линду Фругвиртову. Еще две украинки Марта Костюк и Элина Свитолина начнут выступления на тысячнике в Мадриде с 1/32 финала.
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