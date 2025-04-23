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WTA
23 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:07
3458
14

Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках

Даяна дожала Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 1000 в Испании

23 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:07
3458
14
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/64 финала украинка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Франческу Джонс (WTA 138) за 2 часа и 29 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [Q] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

В третьей партии Ястремская выиграла четыре гейма подряд со счета 2:3, дважды взяв свою подачу и дважды сделав брейк.

Даяна и Франческа впервые провели очный поединок.

У Джонс редкое генетическое заболевание под названием синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. У нее по четыре пальца на обеих руках и всего семь – на ногах.

Несмотря на то, что ее тело совершенно не подходит для профессионального спорта, Франческа достаточно успешно проводит карьеру. В частности, на ее счету восемь трофеев на уровне ITF, а в 2025 году – победа на 75-тысячнике в Бразилии. В Мадриде британка прошла квалификацию, где обыграла Лауру Зигемунд и Кристину Букшу.

Следующей соперницей Ястремской будет четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США.

Во второй раунд Мадрида также вышла еще одна представительница Украины – Юлия Стародубецва. Юлия в первом круге одолела Линду Фругвиртову. Еще две украинки Марта Костюк и Элина Свитолина начнут выступления на тысячнике в Мадриде с 1/32 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческа Джонс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческа Джонс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Даяна Ястремская Франческа Джонс WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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andrian311
Товариство, ви серйозно? Основне, що вартує згадати в заголовку - це особливість фізіології тенісистки? Резонанс за будь яку ціну😢.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
Заголовок однозначно некоректний. 
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+7
Sashamar
Можна підбивати підсумки дня. Хто випаде Світоліной неважливо, Крістіан і Картал приблизно одного рівня.
Руан явно пішов Данилович на користь , вона відправила Азу за бульбой. Взагалі день непоганий за винятком хіба що виграшу Потаповой у Крюгер.
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+5
C.Пеклов
Перемогла,  молодець.Але купа невимушених помилок, зводила нанівець всі зусилля Даяни в ігровому плані.Це дуже дратувало й саму Даю, й нас вболівальників.Але, що приємно відмітити , це 0 подвійних.Дуже важко буде з Гофф, але побажаю Даяні успіху!
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0
pol-55
Гени вони такі чудили,в Лат.Америці є поселення де всі шестипалі на обох руках,а коли народжується з 5ма,то в них це аномалія,чому ТУТ це згадую бо в них є такий воротар який добивається значних успіхів.
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0
nickon85
Даяні треба до параолімпійців)
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-1
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Ukropsalo
Нужно ещё чтобы следующие сперницы были тоже с 8 пальцами и тогда победа на турнире обеспечена  
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-3
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mevast
По суті Даяна виграла у Франчески - інваліда.
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-9
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